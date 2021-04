KFC chce dotrzeć do foodies. Zaprasza na poke bowl

W KFC pojawiła się nowość – KFC Poké Bowl. To danie, którego większą cześć składników wybiera się samodzielnie, a dostępne smaki dodatków inspirowane są Kalifornią, Meksykiem oraz Orientem.

Autor: horecatrends.pl Data: 28 kwietnia 2021 10:04

KFC chce dotrzeć do foodies. W sieci pojawiła się nowość: KFC Poké Bowl. To posiłek rodem z kuchni hawajskiej, gdzie „poké” oznacza „pokrojony na kawałki”. Tradycyjnie jest to ryż podawany w misce z dodatkiem pokrojonych warzyw, dressingu i przypraw oraz plasterków surowej ryby. Z jednej strony jest super pożywny, a z drugiej niesamowicie lekki, delikatny i przede wszystkim smaczny.

W KFC rybę zastąpił kurczak w panierce Colonela Sandersa, a danie serwowane jest w ekologicznej, papierowej misce bo poké bowl to oryginalnie właśnie miska różnorodnych pyszności ułożonych luzem na ryżu.

KFC Poké Bowl można dostać w jednym z trzech wariantów:

- California Sun z porcją awokado oraz ananasa

- Nowy Meksyk z dodatkiem kukurydzy, sera Cheddar i sosu BBQ

- Sweetest Chili z orientalną nutą.

Kolejnym krokiem jest wybór bazowego składnika dania, którym może być ryż z warzywami, frytki lub dodatkowa poracja sałaty. Ostatnim elementem jest natomiast decyzja odnośnie głównego dodatku. Tu do wyboru są klasyczne, chrupiące Bites, grillowany filet kurczaka, dla tych którzy dodać daniu jeszcze więcej lekkości, a także grillowany ser Halloumi dla wszystkich, którzy preferują wersję KFC wege.

Nową ofertę KFC Poké Bowl wspiera kampania reklamowa „Poké – Spróbuj i zachwyć się bogactwem smaków KFC”, która obejmuje spoty online i w telewizji, a także wpisy na serwisach społecznościowych KFC.