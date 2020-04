W zeszłą środę ruszyła nowa inicjatywa "środy na zamówienie" firmowana przez Związek Pracodawców HoReCa. Akcja jednoczy konkurujące ze sobą na co dzień restauracje w popularyzowaniu zwyczaju zamawiania jedzenia ze swoich ulubionych lokali na wynos. Jedną z uczestniczących w niej marek jest KFC.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 28 kwietnia 2020 16:16

Środy na zamówienie to kampania Związku Pracodawców HoReCa, który dodatkowo zachęca wszystkie, także niezrzeszone w nim restauracje do dołączenia do akcji.

– Znaleźliśmy się w bardzo nietypowej sytuacji, której skali nikt nie mógł przewidzieć, ale która istotnie wpływa na naszą codzienność, wśród wielu ograniczeń związanych z rozwojem pandemii pojawił się między innymi brak możliwości wyjścia do naszej ulubionej restauracji. W związku z tym wiele lokali znalazło się w bardzo trudnym położeniu. Nikt nie wie do kiedy będzie trwał stan społecznej izolacji, dlatego KFC połączyło siły z innymi markami należącymi do Związku Pracodawców HoReCa i wspólnie wspieramy inicjatywę „środy na zamówienie”. W ramach akcji chcemy wypromować nawyk zamawiania w środy jedzenia na wynos, dzięki czemu klienci będą mogli w środku tygodnia umilić swój dzień wybierając się w kulinarną podróż (bo tylko ta opcja jest nam chwilowo dostępna), natomiast restauracje zyskają ogromne wsparcie, którego tak bardzo potrzebują w tym trudnym czasie – mówi Ewa Jarczewska, Head of Marketing Communication KFC.

Wprowadzając kampanię środy na zamówienie Związek Pracodawców HoReCa pragnął zainspirować polskich konsumentów do zjednoczenia się we wspieraniu polskiej branży restauracyjnej.

– Celem organizacji jest inicjowanie i wprowadzanie w życie wszelkich działań mogących przyczynić się do rozwoju polskiej gastronomii. Pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na branżę, nowe regulacje znacznie ograniczyły możliwości działania biznesów restauracyjnych. Stąd inicjatywa #środynazamówienie #smacznewsparcie. W każdą środę chcemy podkreślać, jak ważne dla całej branży gastronomicznej jest wspomaganie jej. Mimo ograniczeń wiele lokali działa i oferuje swoje dania na wynos czy w dostawie. Zamawiając na wynos pomagamy im przetrwać, tym samym chroniąc miejsca pracy i gospodarkę – podkreśla Zarząd ZP HoReCa.