KFC, Pizza Hut i Taco Bell rezygnują z jaj klatkowych

KFC, Pizza Hut i Taco Bell rezygnują z jaj klatkowych

Yum! Brands, firma restauracyjna, posiadająca blisko 50 000 lokalizacji na całym świecie pod markami KFC, Pizza Hut, Taco Bell oraz The Habit Burger Grill, ogłosiła globalną politykę rezygnacji z jaj klatkowych i tym samym przejście na jaja z chowu alternatywnego w większości swoich lokalizacji do 2026 roku, a globalnie do 2030 roku.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 03 września 2021 12:18