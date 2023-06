KFC świętuje otwarcie 1 200. restauracji w Japonii

KFC w Japonii

KFC świętuje otwarcie swojej 1200. restauracji w Japonii. Aby upamiętnić przełomowe otwarcie, w restauracji postawiono pomnik pułkownika Sandersa w tradycyjnym stroju Dontaku z Festiwalu Hakata Dontaku Minato, jednego z trzech głównych festiwali odbywających się w Fukuoka, gdzie znajduje się Minami Tenjin KFC.

Jak to się stało, że KFC jest tak popularne w Japonii?

Jak tłumaczy znany japonista Jacek Wan, KFC jest bardzo popularne w całej Azji – nie tylko w Japonii, ale także w Chinach, Tajlandii czy Wietnamie. Trafia w smak Azjatów. Pierwszym azjatyckim krajem, w którym pojawiła się marka, była Japonia, ponieważ to właśnie ten kraj był najbardziej rozwinięty gospodarczo. W latach 70. naturalną koleją rzeczy trafiło tam KFC i od razu zdobyło wielką popularność.

Dlaczego? Jest kilka powodów. Japończycy od lat mają bardzo podobną potrawę z kurczaka – Karaage, którą bardzo lubią. Smak giganta fast food był więc łatwy do akceptacji oraz adaptacji. Dodatkowo, menadżerowie KFC zastosowali sprytny chwyt marketingowy i w Święta Bożego Narodzenia zaproponowali zestawy świąteczne, co bardzo spodobało się Japończykom. Kurczak z KFC w Japonii to zatem z jednej strony substytut amerykańskiego indyka świątecznego, z drugiej – nawiązanie do lubianej lokalnej potrawy.