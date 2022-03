KFC udostępnia konkurencji bazę darmowych zdjęć swoich kurczaków. "Nie, Pułkownik nie jest szalony''

KFC udostępnia konkurencji bazę darmowych zdjęć swoich kurczaków. "Nie, Pułkownik nie jest szalony''

KFC powołało do życia witrynę ChickenStock ze zdjęciami swoich dań. Sieć zauważa, że wiele lokali używa zdjęć kurczaka KFC do sprzedaży swojego kurczaka, ale nie może znieść niskiej jakości tych fotografii. Dlatego daje udostępnia konkurencji bazę zdjęć: bez pikselizacji i zniekształceń. Bezpłatnych, gotowych do wypożyczenia.

Autor: KG/horecatrends Data: 24 marca 2022 13:25