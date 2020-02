KFC w Rotterdamie rezygnuje z mięsa... na tydzień

W ramach holenderskiego National Week Without Meat, wszystkie opcje w jednym lokalu z logo KFC zostaną wymienione na wegetariańskie.

Autor: www.horecatrends.pl/ informacja prasowa Data: 28 lutego 2020 18:49

Pionierski ruch KFC dotyczy jednej restauracji w Rotterdamie, która od 9 do 15 marca wymieni mięso na Quorn we wszystkich produktach. Akcja promuje holenderską kampanię "Week Without Meet" oraz zapowiada wprowadzenie Quorn do stałej oferty w KFC w całej Holandii także 9 marca. Nowa kanapka o nazwie "Chickenless Chicken Burger" będzie zawierać Quorn w panierce ze słynną mieszanką 11 ziół i przypraw.

W sieciach fast-foodów pojawia się coraz więcej bezmięsnych opcji, jednak całkowita rezygnacja mięsa to pionierskie podejście. Świadomość społeczna na temat środowiskowych i zdrowotnych konsekwencji spożywania mięsa szybko rośnie. Ruch KFC to historyczny moment, który może stać się inspiracją dla innych globalnych marek - mówi Karolina Kosno, PR Manager ProVeg Polska.

Quorn to zamiennik mięsa powstający z mykoprotein pochodzących z grzybów odmiany Fusariumvenenatum. Jest bogaty w białko, błonnik, ma niewiele nasyconych kwasów tłuszczowych. Sprzedaż produktów marki szybko rośnie i według prognoz właścieli do 2027 roku osiągnię wartość miliarda dolarów. Quorn jest w ofercie wielu sieci w Wielkiej Brytanii, w tym Pizza Hut, Costa Coffee, Greggs. W styczniu wegańskie burgery z Quorn wprowadziło KFC w UK i Irlandii.

W tym samym czasie KFC poinformowało o wprowadzeniu roślinnych nuggetsów do oferty w ponad 80 lokalach w Stanach Zjednoczonych. Roślinny kurczak produkowany jest przez słynny Beyond Meat, znany z wegańskiej burgerów, które dla wielu są nie do odróżnienia od mięsa.

W Polskim KFC, od maja 2019, można znaleźć inne bezmięsne opcje: Burger Halloumi i Twister Halloumi. Wcześniej wprowadzono także możliwość wymiany mięsa na placek ziemniaczany. Nie ma jednak w menu produktów z zamiennikami mięsa takimi jak Quorn.