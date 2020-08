KFC wprowadziło do swojej aplikacji innowacyjną opcję KFC® Collect, która przyspiesza proces zamawiania i umożliwia jego bezpieczny, wygodny odbiór w wybrany przez siebie sposób.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 07 sierpnia 2020 11:45

Funkcja KFC® Collect pozwala na wygodne zamówienie ulubionych produktów zapewniając trzy, w pełni bezpieczne opcje ich osobistego odbioru: w restauracji, przy okienku Drive Thru lub na specjalnie oznakowanym parkingu restauracji KFC.

– KFC od zawsze stawia na innowacje, dzięki którym staje się marką jeszcze bardziej dostępną dla swoich gości. Tym razem zmiany objęły rozszerzenie aplikacji KFC® Collect, która oferuje teraz jeszcze większą swobodę w odbiorze zamówionego posiłku. Jestem przekonany, że wprowadzone przez nas nowe rozwiązania spodobają się naszym gościom i okażą się niezwykle przydatne, zwłaszcza w kontekście wyzwań związanych z pandemią i licznymi obostrzeniami podyktowanymi kwestiami bezpieczeństwa. – powiedział Thomas Łacek, KFC Global Marketing Director.

Zamówcie swoje ulubione danie z odbiorem na parkingu – wystarczy, że zatrzymacie się przed restauracją w wyznaczonym miejscu, a po chwili pracownik KFC przyniesie Wasze zamówienie prosto pod drzwi zaparkowanego pojazdu – wygoda i bezpieczeństwo. A może jesteście akurat w trasie i jedyne o czym myślicie to chrupiące, złociście wysmażone stripsy, gdy pojawia się wielki billboard informujący, że zaraz będziecie mijać KFC? Jeśli prowadzicie samochód, namówcie swojego współpasażera do zamówienia jedzenia w aplikacji, z opcją odbioru przy Drive Thru – dzięki skorzystaniu z KFC® Collect nie będziecie musieli się już martwić szukaniem w pośpiechu portfela czy karty płatniczej, bo dokonacie bezpiecznej opłaty przez aplikację, a w okienku podacie tylko numer zamówienia, które będzie już na Was czekać.

Wypróbujcie już dzisiaj ten przełomowy sposób wygodnego, szybkiego i bezpiecznego zamawiania dań, który jako pierwsza oferuje sieć KFC. Należy jedynie pobrać aplikację na telefon, albo jeśli już się ją ma – zaktualizować do najnowszej wersji, a następnie postępować zgodnie z wyznaczonymi krokami:

KFC® Collect daje użytkownikom możliwość dokonania wszystkich czynności zdalnie, jedynie poza samym odbiorem zamówienia.