KFC zmienia towarzyszący marce od 64 lat slogan

„It's Finger Lickin' Good” – ten slogan niezmiennie, od 64 lat, był kultowym hasłem KFC na całym świecie. Jednak, jak sama marka przyznaje, zachęcanie do oblizywania palców po zjedzeniu przepysznych kawałków kurczaka w chrupiącej panierce w obecnej sytuacji i obowiązujących obostrzeniach wydaje się być dziś nie najlepszym pomysłem. Stąd właśnie globalna, ale też historyczna decyzja o tymczasowym wstrzymaniu posługiwania się sloganem „It's Finger Lickin' Good” w przekazach reklamowych.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 25 sierpnia 2020 11:03

Historyczne hasło, mimo że wciąż prawdziwe, przestało pasować do aktualnej sytuacji. Obecny rok jest – jak żaden dotychczas – niezwykle wymagający i stawia przede wszystkim kolejne wyzwania. Z tego właśnie powodu KFC zadecydowało o wprowadzeniu na jakiś czas przerwy w używaniu znanego nam od lat hasła we wszystkich swoich reklamach, aby chronić swoich gości.

Znaleźliśmy się w wyjątkowej sytuacji – mamy kultowy slogan, który chwilowo nie pasuje do obecnej sytuacji. Podczas, gdy my wstrzymujemy się z używaniem hasła It's Finger Lickin' Good, możecie być pewni, że jedzenie, które uwielbia tak wielu ludzi na całym świecie, ani trochę się nie zmieni – powiedziała Catherine Tan-Gillespie, globalna dyrektor ds. marketingu w KFC.

Mimo krótkiego oddechu na odrobinę żartów z przymrużeniem oka, KFC nadal będzie serwować jedzenie, które sprosta znaczeniu słów: "Finger Lickin' Good", dbając o najwyższy poziom obsługi, najwyższą jakość serwowanych dań oraz zapewniając swoim gościom i pracownikom najwyższe standardy bezpieczeństwa. Kurczak smażony jest zawsze w temperaturze powyżej 170 stopni, po usmażeniu jedynie dłonie Gościa dotykają pysznego jedzenia, a pracownicy regularnie myją i dezynfekują ręce. Dodatkowo w ostatnim kwartale zasady te zostały jeszcze mocniej zaostrzone i kontrolowane – sieć zapobiegawczo dezynfekuje torby, rekomenduje płatności kartą i dezynfekuje terminale na bieżąco.

Ponadto, KFC w trosce o najwyższe bezpieczeństwo swoich gości oferuje obecnie wiele możliwości zamawiania dań z restauracji. Są to m.in. KFC Dostawa, umożliwiająca zamawianie jedzenie do domu również z wariantem bez kontaktu z doręczycielem oraz KFC® Collect – dostępnej w aplikacji KFC na telefon, która umożliwia użytkownikom dokonania wszystkich czynności zamawiania zdalnie, poza samym odbiorem, który może nastąpić w zależności od preferencji gości, przez Drive Thru, w lokalu albo na wyznaczonym miejscu parkingowym wybranej restauracji.

Tymczasem, w mediach społecznościowych KFC Polska pojawiły się filmiki, które w zabawny sposób maskują napis It’s Finger Lickin’ Good. Już niebawem pojawi się także nawiązujący do akcji konkurs. Warto więc być czujnym i obserwować na bieżąco profile KFC Polska na Facebooku i Instagramie.