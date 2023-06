Kiedyś powstawały tu łodzie podwodne, dziś jest hotel i food hall. Zaglądamy do Montowni!

Po niemal trzech latach intensywnych prac rusza największy food hall w Trójmieście - Montownia.

A Montownia to kawał historii - to monumentalny budynek, w której kiedyś powstawały łodzie podwodne. Później była to stołówka stoczniowców, następnie największa imprezownia techno w Trójmieście a później centrum sztuki, kultury i spotkań towarzyskich.

Architekci zachowali oryginalną konstrukcję Montowni i wyeksponowali historyczne elementy budynku.

A czym dzisiaj jest Montownia?

Rusza Montownia Food Hall w Gdańsku

Montownia to nazwa postoczniowego obiektu w Gdańsku, potocznie znany jako hala U-bootów, kiedyś montowano tu silniki tych okrętów.

Po ponad dwóch latach prac w zabytkowej hali na terenie Stoczni Montownia Food Hall powita pierwszych gości. Oficjalnie rusza 22 czerwca. Nam udało się tam zajrzeć nieco wcześniej.

Montownia Gdańsk - instalacja artystyczna stworzona przez gdańskich artystów nad barem

Food Hall Montownia to ponad dwadzieścia restauracji i barów. Wśród nich małe zagłębie azjatyckie z sześcioma lokalami serwującymi kuchnię Japonii, Tajlandii, Chin, Wietnamu, Indii, a nawet Tybetu.

Wszystkie azjatyckie projekty restauracyjne, które działają w Montowni, są nowościami w trójmiejskim świecie kulinarnym. Niektóre z nich są odsłonami restauracji znanych i cenionych w centralnej Polsce – inne powstały specjalnie dla Montowni. Część kucharzy przyjechała z Wietnamu i Indii.

Food Hall Montownia to blisko 3 tys. m kw nowej, miejskiej jadalni, która połączy jedzenie z kulturą, rozrywką i sztuką. Montownia to też hotel, przestrzeń apartamentów nad food hallem.

- Food hall to dzisiaj jeden z najbezpieczniejszych formatów, który pozwala restauratorom m.in. na optymalizację kosztów - zapewnia Krzysztof Cybruch z Food Hall Poland.

Czym jest Montownia?

Murowana hala wysoka na 26 metrów z ceglaną elewacją, do której prowadzą przedwojenne tory. Za drzwiami rozciąga się prawie 2,5 tys. mkw nowej jadalni Trójmiasta, która połączy jedzenie z kulturą, rozrywką i sztuką. Na środku hali stoi 12-metrowy bar, najdłuższy w Gdańsku. Nad nim zawisła instalacja artystyczna robiona specjalnie dla Montowni przez gdańskich artystów. Wszystko zwieńczone jest pięciometrowymi schodami, przy których stanie scena. Na wyższych piętrach są lofty o charakterze hotelu.

– Mam wrażenie, że wspólnymi siłami stworzyliśmy naprawdę wyjątkowe miejsce. Montownia łączy ze sobą do tej pory niespotykane w kraju funkcje: wielką przestrzeń kulinarną z nietypowym centrum konferencyjnym i absolutnie fantastycznym hotelem. Po drugie, ten projekt – jako jeden z nielicznych, które powstawały w zabytkowych przestrzeniach – zachował bardzo wiele nienaruszonych artefaktów i kompozycji architektonicznych. Nowoczesna technologia ściera się z surowością przemysłową lat czterdziestych ubiegłego wieku mówi Krzysztof Cybruch, szef Food Hall Poland i menadżer projektu hali gastronomicznej.

Montownia jest zabytkiem, który czeka na wpis do listy światowego dziedzictwa UNESCO. Prace rewitalizacyjne działy się pod opieką konserwatorską. Architekci zachowali oryginalną konstrukcję, a wszystkie historyczne elementy, które udało się odrestaurować, są wyeksponowane. Największe wrażenie robią przedwojenne tory i bruk prowadzące do hali i trzy suwnice, które służyły kiedyś do konstrukcji części okrętów podwodnych. Zielony kolor, który pojawia się m.in. na suwnicach i metalowych elementach jest oryginalnym kolorem z lat 40., rekomendowanym przez konserwatora. Całość wnętrza ma surowy, przemysłowy charakter.

Montownia - koncepty gastronomiczne

W Montowni powstało kilkanaście projektów kulinarnych, które uzupełniają się kuchnią z różnych regionów Europy i świata. Bez żadnych punktów usługowych, butików, brzydkich witryn – tylko dobre jedzenie. Docelowo restauracji w hali będzie 20, w tym solidna reprezentacja kuchni azjatyckiej: aż 6 lokali. Będzie też śniadaniownia serwująca jedzenie codziennie od godz. 7.

Mieszko Rzewnik, Restauracja Fiori/ fot. Dominik Kulaszewicz / mat. Prasowe

Jest:

- Restauracja włoska Fiori, współtworzona przez Mieszka Rzewnika, który Włochy ma zjechane, zwiedzone, zjedzone i wypite. To połączenie klasycznej, romantycznej kuchni włoskiej ze smakami, które są w Polsce mniej znane i włoskimi koktajlami.

- Soul-foodowe bistro Chix. Olaf Sternicki, jego twórca i szef kuchni, wrócił do rodzinnego Gdańska po kilku latach pracy w gwiazdkowych restauracjach za granicą. Współpracował m.in. z szefami kuchni słynnej NOMY uznanej za najlepszą restaurację na świecie.

- Serowe bistro Melted, stworzone od początku do końca przez Aleksandra Gajdusa, który stanie za ladą, żeby przyrządzać kuchnię alpejską i jej popisowe danie: raclette. Bo ser kocha.

- Śniadaniownia Green Egg, która śniadania serwuje od rana do nocy, a przyrządza je Janek Wyrzykowski. Przyjechał do Gdańska z kopenhaskiej restauracji nagrodzonej dwiema gwiazdkami Michelin.

Janek Wyrzykowski, Restauracja Green Egg/ fot. Dominik Kulaszewicz / mat. prasowe

- Gruzińska restauracja Chmeli Suneli stworzona przez Andrzeja i Khrystynę Hrynyk. Zaserwują tradycyjne dania Gruzji, niektóre z dobrze strzeżonych, babcinych przepisów.

- Restauracja ukraińska Kozaczok, stworzona przez Katarzynę Adamus i Annę Nowakowską. Tu, wbrew męskiemu światu gastro, kobiety są właścicielkami, liderkami, twórczyniami menu, szefowymi kuchni. A ich pielmieni, wareniki, barszcz czy soliankę doceniają nawet tuzy rodzimej gastronomii.

- The Fry, czyli frytki belgijskie Adama Głosa i Grzegorza Grodka. Zjeździli Holandię i Brukselę ucząc się techniki robienia prawdziwych frytek.

- Great Greek Izabeli i Michała Paliwody. Połączenie greckiej kuchni ulicy z restauracją śródziemnomorską i cudowną, południową niefrasobliwością.

- Restauracja Curry Leaves, regionalna kuchnia Indii, ze wszystkimi jej kolorami i smakami, którą przywiózł do Gdańska Srikanth Chinta.

Srikanth Chinta, Restauracje Curry Leaves i Noodle House/ fot. Dominik Kulaszewicz / mat. prasowe

- Noodle House, azjatyckie fusion i druga restauracja stworzona przez Srikantha Chintę w Montowni: tutaj w głównej roli noodle na przeróżne sposoby.

- Silk and Spicy, czyli kuchnia tajska i azjatycki street food przyrządzany przez Zuna Dungh. Zun od kilkunastu lat jest szefem kuchni azjatyckich restauracji.

- Bistro Madame Pho z zupkami pho i bun. W roli szefowej kuchni i Madame Pho: Thi Thu Trang Nguyen, która przyjechała do Gdańska z Wietnamu specjalnie dla Montowni.

- Restauracja Sakana, czyli niezwykły sushi bar, w którym sushi masterzy spełnią każde marzenie o sushi.

Katarzyna Skórczyńska, Restauracja Sakana / fot. Dominik Kulaszewicz / mat. prasowe

- Kuchnia Japonii i Chin, czyli Dim Sum Ramen. Dwa pyszne klasyki. Restauracja może i niewielka – za to z wielkim talentem szefa kuchni i autora menu, Wojciecha Sornata.

- Meksykańskie bistro Banditos stworzone przez przyjaciół i podróżników: Pawła Raszkę i Łukasza Kawałko, szefa kuchni. Przepisy przywieźli prosto z Meksyku.

- Bistro Sea You, czyli ukłon w stronę brytyjskiej klasyki street foodu z dodatkiem lekkości i lokalności.

- Deseo Patisserie & Chocolaterie, jedna z najpiękniejszych cukierni w Polsce. Robią jadalne dzieła sztuki. A za wszystkim stoi para podróżników kulinarnych: Natalia Sitarska i Łukasz Smoliński.

Poza restauracjami w hali stanęły trzy bary: główny dwunastometrowy, największy w Gdańsku, z autorskim wyborem niemal 200 alkoholi i autorską kartą koktajli stworzoną z morskich baśni i mitów. W ich smaku czuć m.in. algi, soliród, solanki zwykłe i aromatyzowane, morskie rośliny.

Do tego osobny bar z winem i tap bar z kilkudziesięcioma rodzajami piwa: z kija, butelkowanego i tego specjalnego, ważonego dla Montowni przez Nowy Browar Gdański. Barmani – a jest ich w ekipie Montowni aż trzydziestu – nie tylko stoją za barem. Wychodzą na halę, podchodzą do stolików i doradzają. Pomogą w food pairingu mocniejszych trunków.

Thi Thu Trang Nguyen, Restauracja Madame Pho / fot. Dominik Kulaszewicz / mat. prasowe

Miejsce ma działać z szacunkiem dla środowiska. – Jedzenie serwujemy na ceramice, z metalowymi sztućcami, napoje w szkle, a dania na wynos w ekologicznych opakowaniach. Dzięki porcelanie i naszej własnej zmywalni zmniejszyliśmy ilość odpadów zmieszanych o 90 proc., a ilość zużytej wody do mycia spełni najwyższe standardy Unii Europejskiej – zapewnia Krzysztof Cybruch.

BLOOP w Montowni

Południowa część Oceanu Spokojnego, tam gdzie dno jest głębokie i tajemnicze, rok 1997. Amerykańscy naukowcy z agencji rządowej NOAAS wyruszają w niebezpieczną podróż, by odkryć dźwięk, który przeraża. Dźwięk nieznany dotąd nikomu, jeden z najgłośniejszych i najbardziej niepokojących dźwięków, jakie kiedykolwiek zostały nagrane w głębinach: BLOOP. Początkowo badacze podejrzewali, że przerażający odgłos wydaje nieodkryty jeszcze morski stwór. Później jego źródeł szukano w zjawiskach geologicznych, w aktywności wulkanów i lodowców. Nic z tego. BLOOP nie został wyjaśniony do dziś i pozostaje jedną z największych tajemnic oceanu.

Bloop zawisł na środku hali, nad barem głównym – Bloop Barem.

Ten dźwięk stał się inspiracją do powstania niezwykłej instancji, stworzonej przez gdańskich artystów: prof. Marcina Zawickiego z gdańskiej ASP oraz niezależną kuratorkę i twórczynię miejsc sztuki, Anetę Szyłak. Prace nad nią trwały przeszło rok.

Aneta Szyłak: – Fascynując się przez lata stocznią nie myśleliśmy być może, jakie stworzenia napotykały statki i łodzie podwodne, które tu powstawały. Instalacja Zawickiego „Bloop” jest site-specific, czyli stworzona specjalnie do tego miejsca i nim inspirowana. Montownia łodzi podwodnych w jego interpretacji zamieszkiwana jest nie tylko przez materię techniczną, ale też możliwą inną materię przyrody. Wyobraźmy sobie tajemniczą istotę z morskich głębin. Może jest głowonogiem, bo przecież przez kratownice na suficie wyłaniają się macki, może ssakiem o nietypowej budowie, a może jest istotą, jakiej jeszcze nie znamy i która dopiero nadejdzie. Powierzchnia tej istoty lśni i opalizuje. Może zrobiła to natura, może złoża plastiku w oceanach.

Muzyka, kultura, relaks

– Podczas otwarcia pokażemy nie tylko kulinarne możliwości hali, ale też muzyczne i scenograficzne – zapowiada menadżer projektu Food Hallu Montownia.

W środku hali będzie ustawiana scena, a tam muzyka na żywo, performace, spotkania literackie, warsztaty kreatywne, wydarzenia dla dzieci. Przestrzeń jest otwarta na nietypowe akcje artystyczne gdańskich i trójmiejskich twórców, targi designu. Z kolei plac przed halą będzie aranżowany na wydarzenia sezonowe.

Montownia Gdańsk -nowe miejsce na mapie Trójmiasta

Montownia Gdańsk to jednak nie tylko food hall ale również 3-kondygnacyjna część hotelowa ze 114 loftami, które są w ofercie sprzedaży Euro Stylu. Od przestrzeni gastronomicznej oddziela ją szklany strop, odsłaniający galeryjny układ budynku, wzbogacony rozciągającą się na całą wysokość gmachu ścianą zieleni.

Rusza Montownia - największa na Pomorzu hala hotelowo-gastronomiczno-kulturalna w zabytkowej montażowni U-Bootów na terenie Stoczni Gdańskiej.

– Na postoczniowych terenach Gdańska powstaje tkanka miejska, gdzie wszystkie najpotrzebniejsze funkcje znajdą się w zasięgu 15-minutowego spaceru. Zrewitalizowana z wyjątkową dbałością o detale Montownia będzie jej sercem. Jestem przekonana, że to wyjątkowe, bo autentyczne miejsce, stanie się magnetyczną atrakcją na mapie Gdańska – podsumowuje Magdalena Reńska, dyrektor zarządzająca i członek zarządu w spółce Euro Styl z Grupy Dom Development.

Montownia Lofts & Experience wyłamuje się z hotelowych standardów, nie tylko ze względu na charakter i architekturę obiektu, ale także dzięki wkomponowanej w jej wnętrza, niebanalnej sztuce.

Jestem bardzo dumna, że udało się wykorzystać ogromny, architektoniczny potencjał tego budynku, że go nie „zepsuliśmy”, dzięki czemu Montownia jest bardzo autentyczna. W jej przypadku mniej znaczy więcej – staraliśmy się nie ingerować nazbyt, a poprzez nowoczesną aranżację i sztukę stworzyliśmy wyjątkowo piękne miejsce na mapie Gdańska i Polski, które – jestem przekonana – będzie często odwiedzane – przyznaje Magdalena Reńska, dyrektor zarządzająca i członek zarządu w spółce Euro Styl.

Montownia Gdańsk. fot. Euro Styl

Montownia Gdańsk - zabytek z duszą

Budynek Montowni pochodzi z lat 30. XX wieku. Dawniej montowano w nim silniki do łodzi podwodnych. Obiekt został odrestaurowany pod nadzorem konserwatora zabytków. Można w nim podziwiać wiele zachowanych, oryginalnych artefaktów, m.in.: brukową nawierzchnię z zabytkowymi torami kolejowymi, kabinę operatora suwnicy czy zabytkową ceglaną elewację z lat 1936-1938. Unikatowa architektura budynku pozwoliła zaprojektować w nim nowoczesne, miejskie funkcje. Obiekt ten będzie sercem DOKÓW, wielofunkcyjnej inwestycji powstającej na postoczniowych terenach Gdańska.