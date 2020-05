Klientka McDonald's ostrzelała personel, ponieważ chciała jeść wewnątrz lokalu

View this post on Instagram

13 marca 2020 r. gastronomia wstrzymała oddech z powodu przymusowego zamknięcia lokali w wyniku pandemii koronawirusa. Teraz przedstawiciele sektora czekają na potwierdzenie informacji, że w kolejnym etapie odmrażania gospodarki (najpewniej k. 18 maja) możliwe jest zezwolenie na funkcjonowanie restauracji na szczególnych warunkach i zasadach. Mniej gości na sali, oddalone stoliki, większe letnie ogródki i kelnerzy w maseczkach – tak może wyglądać nowa rzeczywistość lokali gastronomicznych