KOKU Sushi: rok 2020 zamkniemy rekordową liczbą podpisanych umów franczyzy

Burger King wprowadza na rynek wegańskie nuggetsy Sieć Burger King właśnie wprowadziła na rynek wegańskie nuggetsy w restauracjach w całych Niemczech. Bezmięsne przysmaki są wykonane na bazie soi. #burgerking #sieć #fastfood #burger #nuggets #wege #weganizm #wege #trendy #gastronomia #horeca #horecatrends @burgerkingpolska