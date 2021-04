KOKU Sushi wprowadza nowe, biodegradowalne opakowania

W Dniu Ziemi sieć KOKU Sushi zaprezentowała nowe opakowania do dań na wynos i w dostawie. Stworzone z biodegradowalnej trzciny cukrowej oraz papieru zastąpią plastikowe pudełka. Na przełomie maja i czerwca pojawią się one we wszystkich lokalach sieci.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 22 kwietnia 2021 16:49

Ewolucję w stronę marki przyjaznej środowisku KOKU Sushi zaczęło już jakiś czas temu. W restauracjach prowadzi się segregację odpadów oraz dąży do maksymalnego ograniczenia zużycia plastiku. W obecnej sytuacji, gdy wszystkie zamówienia realizowane są na wynos i w dostawie, ta ostatnia kwestia stała się wyjątkowo ważna.

– Pandemia odwróciła nieco uwagę społeczeństwa od problemów środowiska naturalnego. W branży gastronomicznej widać to wyraźnie – zamówienia w większości pakowane są w jednorazowe pojemniki z tworzywa sztucznego, a to generuje większą ilość śmieci w przyrodzie. Dlatego my postanowiliśmy nie czekać na lepsze czasy, ale zacząć działać już dziś. Wspólnie z naszym partnerem biznesowym firmą UNI-PACK od roku szukaliśmy najlepszych rozwiązań. W efekcie powstały nasze designerskie opakowania, które są ekologiczne – można je poddać recyklingowi lub biodegradacji. Tego lata wprowadzamy je do wszystkich lokali naszej sieci. Mamy nadzieję, że klienci z entuzjazmem przyjmą taką formę podania sushi – mówi Urszula Olechno, współwłaścicielka KOKU Sushi.

Papier i trzcina cukrowa zamiast plastiku

Nowe opakowania na zupę oraz na potrawy KOKU Sushi powstają z papieru, który nie przecieka i jest odporny na działanie wilgoci. Z papieru produkowane są także torby i serwetki.

Sosjerka to natomiast produkt wykonany z trzciny cukrowej, który jest w całości biodegradowalny. Opakowanie jest sztywne, odporne na wilgoć i temperaturę oraz neutralne smakowo. W przypadku sosów, takich jak sweet chilli, teriyaki czy ponzu, czyli sosów dodawanych do niektórych z pozycji z karty menu lub zamawianych oddzielnie, sosjerki będą pakowane wraz z naklejką z nazwą smaku, co pomoże gościom w ich identyfikacji.

Jedynym elementem, który jeszcze nie uległ ekoewolucji, jest buteleczka do sosu sojowego. Sieć nadal szuka najlepszego rozwiązania, które byłoby jednocześnie przyjazne dla środowiska, ale też w odpowiedni sposób zabezpieczało produkt.

– W kwestii opakowań do sosu sojowego – czekamy na propozycje. Mamy nadzieję, że już w najbliższym czasie zgłosi się do nas firma, która będzie w stanie zaoferować adekwatną opcję – mówi Urszula Olechno.

Ekologiczne nie oznacza szare

Znakiem rozpoznawczym sushi na wynos są z reguły przezroczyste okienka, przez które widać danie. KOKU Sushi całkowicie z tego zrezygnowało, jednak w zamian otrzymujemy designerskie grafiki z nadrukiem gejszy – ważnym elementem identyfikacji wizualnej marki. Dodatkowo na każdym pojemniku jest miejsce do wpisania nazwy dania czy zestawu, co ułatwi rozpoznanie tego, co znajduje się w środku. Co ważne, pełen nadruk znajduje się także na torbach, które dzięki temu zabiegowi zyskały wyjątkowy charakter.

– Sushi to danie, które kojarzy się z elegancją i precyzją. Zależało nam na tym, aby goście, którzy odbierają swoje zamówienia, nadal czuli ten klimat. Zadbanie o względy estetyczne było więc dla nas równie ważne, co użycie bardziej ekologicznych materiałów – zwraca uwagę Urszula Olechno i dodaje, że tę odmienioną szatę graficzną będzie można zobaczyć także w komunikacji sieci, przede wszystkim w mediach społecznościowych oraz karcie menu.

– Będzie bardziej zielono, radośnie i optymistycznie. Za nami ciężki okres, który wielu z nas chce zostawić za sobą. Wiosna niesie jednak za sobą dużo nadziei. Wierzymy, że już niedługo przyjdzie czas na odbudowywanie nadszarpniętych relacji, pierwsze spotkania z przyjaciółmi czy zjazdy rodzinne. Chcemy towarzyszyć naszym klientom w tych chwilach, które po pandemicznych przejściach, mogą smakować wyjątkowo dobrze. Z niecierpliwością czekamy też na całkowite otwarcie naszych restauracji. Przygotowania do tego dnia idą u nas pełną parą – podsumowuje współwłaścicielka KOKU Sushi.