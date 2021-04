Kolejne kraje łagodzą restrykcje i otwierają ogródki restauracyjne

Kolejne kraje Europy luzują obostrzenia sanitarne. Na Węgrzech, Słowacji i we Włoszech znów będą działać restauracyjne i kawiarniane ogródki.

24 kwietnia 2021

Otwarcie gastronomii na Węgrzech

Na Węgrzech w sobotę zostaną ponownie otwarte ogródki restauracyjne i kawiarniane. Skrócona zostanie też godzina policyjna, teraz będzie się rozpoczynać o godz. 23 i trwać do 5 rano. Złagodzenie restrykcji było możliwe dzięki zaszczepieniu przeciwko Covid-19 3,5 z blisko 10 milionów mieszkańców tego kraju. Według zapowiedzi rządu, gdy liczba zaszczepionych dojdzie do czterech milionów - czego należy się spodziewać pod koniec przyszłego tygodnia - otwarte zostaną kina, teatry, hotele, baseny, siłownie i biblioteki, a restauracje będą mogły przyjmować gości również wewnątrz lokali. Wszystkie te miejsca mają być dostępne dla osób z zaświadczeniem potwierdzającym szczepienie przeciwko Covid-19 lub przejście tej choroby. W poniedziałek 19 kwietnia przywrócono naukę stacjonarną w przedszkolach i niższych klasach szkół podstawowych.

Limit miejsc w ogródkach na Słowacji

Na Słowacji od poniedziałku znów będą działać tarasy i ogródki restauracyjne oraz siłownie. Obowiązywać w nich będzie limit miejsc i konieczność zachowania odległości od innych klientów. W poniedziałek 19 kwietnia otwarto zamknięte wcześniej sklepy i zakłady usługowe, hotele i pensjonaty, muzea i ogrody zoologiczne. Pozwolono również na odprawianie mszy z udziałem wiernych w kościołach, wcześniej dozwolona była tylko indywidualna modlitwa. Od tego czasu w otwartej przestrzeni publicznej, gdy odległość od innych osób wynosi co najmniej pięć metrów, nie trzeba już nosić maseczki. Na Słowacji od 12 kwietnia uczniowie stopniowo wracają do nauki stacjonarnej w szkołach. Wejście do większości miejsc użyteczności publicznej jest możliwe tylko z negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa lub zaświadczeniem o przejściu Covid-19 lub zaszczepieniu się przeciwko tej chorobie.

Czechy na razie wstrzymują otwarcie gastro

W Czechach 12 kwietnia zakończył się trwający pół roku stan wyjątkowy. Zniesiono godzinę policyjną i zakaz podróży między powiatami, nadal zabronione są jednak spotkania, w których biorą udział więcej niż dwie na stałe nie mieszkające ze sobą osoby. Otwarto niektóre zamknięte wcześniej sklepy (papiernicze, z ubraniami dziecięcymi) i zakłady usługowe (pralnie) oraz targowiska spożywcze. Do szkół na zajęcia w trybie hybrydowym wrócili uczniowie pierwszych roczników szkół podstawowych. Według rządowego planu luzowania restrykcji 3 maja mają zostać otwarte kolejne sklepy i zakłady usługowe (w tym fryzjerzy i kosmetyczki) oraz muzea i galerie sztuki. Kolejne fazy łagodzenie restrykcji, w tym wznowienie działalności lokali gastronomicznych, siłowni i kin będą zależały od zmniejszania się liczby zakażeń poniżej określonych progów.

Włochy - gastronomia w strefie żółtej