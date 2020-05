Kolejne znane marki dołączyły do akcji #Środynazamówienie

Do ogólnopolskiej akcji dołączyły już zarówno duże sieci takie jak, 7 Street – Bar & Grill, Burger King, Charlie Food & Friends, Costa Coffee, KFC, Makarun, MAX Premium Burgers, McDonald’s, Meet & Fit – Slow Food, Pizza Hut, Salad Story, Starbucks, Woody’s – Premium Burgers, Wrap Me, jak i lokalne restauracje min: OHY-AHY z Zielonej Góry czy Bistro Podwale z Sandomierza. Akcja wspiera biznes gastronomiczny poprzez zachęcenie jak największej liczby klientów do zamawiania posiłków w restauracjach za pośrednictwem dostępnych obecnie kanałów sprzedaży: na wynos, w dostawie oraz drive thru.

