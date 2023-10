Komunikacja międzypokoleniowa w gastronomii. Czego Pokolenie Z może nauczyć Milenialsów?

Milenialsi (Pokolenie Y, Pokolenie Milenium) ludzie urodzeni między 1980 a 2000 rokiem

Pokolenie Z to urodzenie od roku 1995 do roku 2012, dorastający w scyfryzowanym społeczeństwie, wkraczający obecnie na rynek pracy

Dla pracowników z Pokolenia Z ważne są relacje, wspólnota - to fundamenty, na których może budować manager gastronomii

Marek Furczyk, CEO & Head Chef Planeta Smaku Catering, aktualnie zarządza około 70-,80-osobowym zespołem.

- Przekrój wiekowy w nim duży: są bardzo młodzi ludzie i osoby, które około mają 55 lat. Kładę dużą uwagę na to, żeby były relacje. Lubię ludzi, lubię pracować z ludźmi, których lubię i których mnie w jakimś stopniu choć trochę lubią, choć wiadomo szef zawsze jest mniej lub bardziej lubiany, ale staram się jako szef, jako właściciel być taką osobą, która buduje relacje pozytywne i takie, które są trwałe - mówił Marek Furczyk podczas debaty ‘’Komunikacja międzypokoleniowa - jak zamiast murów budować mosty'' zorganizowanej 18 października br. przez Akademię Liderów Gastronomii.

I dodał: - Widzę, że to jest ważne dla Pokolenia Z, dla tych młodych ludzi, którzy z początku wydawali się bardzo, bardzo trudni, ale teraz nawet momentami mi imponują, bo oni po prostu wiedzą, czego chcą. Takie mam wrażenie. I to jak myśmy się męczyli w pracy i czasami: ''A jeszcze spróbuję, może jeszcze dzień'', a oni nie, ''To nie dla mnie'' i po prostu odchodzą, szukają czegoś innego. Oni chcą zmieniać świat tak naprawdę.

- To jest dla mnie wyzwaniem. Trochę to lubię, bo zastanawiam się co mnie zaskoczy w relacjach z tymi ludźmi. Praca z ludźmi generalnie należy do niełatwych zadań, ale jakże przyjemnych, jak się właśnie tę relację zbuduje - stwierdził.

Pokolenie Z nie chce się ścigać - weźmy z nich przykład

Agnieszka Jasińska, kucharz, nauczyciel zawodu, autorka bloga Kuchenne Nawigacje ma bardzo duży kontakt z młodymi ludźmi, którzy będą wchodzić na rynek pracy i którzy mają jakieś wyobrażenie na temat tego, jak wygląda praca.

- Na początku padło pytanie do nas uczestników debaty, z jakiego pokolenia jesteśmy. Marek Furczyk fajnie powiedział, że on się czuje Pokoleniem Z. Ja jestem z Milenialsów, ale również się czuję Pokoleniem Z. Myślę, że to jest związane z tym, że tak jak się czujemy, tak pracujemy z daną grupą docelową - mówiła Agnieszka Jasińska.

I dodała: - Pokolenie Milenialsów zostało wrzucone na rynek pracy i po omacku szukaliśmy, co możemy robić. Każdy z nas się rzucił na jakieś studia, bo to nie było takie oczywiste, że można było studiować. Każdy się łapał wszystkiego i tak naprawdę ten pościg za określeniem siebie, dla nas był wyznacznikiem pracy, czyli praca określała nas. Czyli to kim będziemy - świadczyło o tym, jacy będziemy. Natomiast młodych ludzi nie określa już praca i oni wcale za tą pracą nie chcą ścignąć, tak jak my. Ja zresztą ich bardzo podziwiam, że potrafią odpoczywać. Ja się od nich uczę. Często jak słyszę, że jak moi uczniowie mówią ''Po południu będę spała'', to myślę, jak ja bym chciała umieć po południu spać.

Obecne pokolenie biegnie do celu wspólnie. W grupie siła

Wskazała, że trudne dla młodych ludzi jest to, że są ciągle ‘’kopani w tyłek przez swoich rodziców’’.

- ‘’Rób więcej’’, ‘’nie nudź się’’, ‘’nie marnuj czasu’’, czyli to, co my mamy w głowach zakodowane. Rób, rób, rób... a oni wcale tego robić nie chcą. To, co powiedział Marek, że oni potrzebują wspólnoty, oni potrzebują siebie nawzajem. Młodzi ludzie chcą być pytani o zdanie. Młodzi ludzie chcą kontaktu. My nie jesteśmy wspólnotą - mówiła Agnieszka Jasińska o różnicach między Milenialsami a Pokoleniem Z. - Jakkolwiek byśmy chcieli być postrzegani jako wspólnota, my byliśmy uczeni, że są rówieśnicy, a tak naprawdę jakby z encyklopedycznego punktu widzenia: rówieśnik to rywal, czyli my biegliśmy samodzielnie do celu. Obecne pokolenie biegnie do celu wspólnie. Oni są świadomi, że w grupie jest siła. Bardzo dużo od nich uczę, że chcą robić coś razem, że mają razem na siebie pomysł, że się wspierają.

Obecnie w życiu codziennym, ale i w pracy w gastronomii pojawia się bardzo dużo technologii.

- Ona nas przeraża, to my to chcemy wystopować, spowolnić tę lokomotywę, a to wcale tak nie powinno być. To my powinniśmy przyspieszyć do nich. I bardzo dużo osób, właścicieli restauracji, gastronomii mówi: ''Nie zostawmy tak, tak było 15 lat, było dobrze''. No było dobrze 15 lat temu, ale to wcale nie oznacza, że teraz jest dobrze. To wcale nie oznacza, że teraz to żre i że teraz to pójdzie do przodu. Dlatego młodzi ludzie, moim zdaniem, ludzie, z którymi ja pracuję, będą wnosić do państwa lokali gastronomicznych cudowną świeżość, powiew i macie państwo możliwość ogromną się od nich uczyć - podsumowała Agnieszka Jasińska.

Na zdjęciu od lewej: Marek Furczyk, Justyna Ładzińska, Agnieszka Jasińska i prowadząca debatę Michalina Patucha z Akademii Liderów Gastronomii.