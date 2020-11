Kondrat Wina Wybrane: Robimy wszystko, by pokryć straty związane z zamknięciem wine barów (wywiad)

– Rządowe obostrzenie odbiły się znacząco na segmencie HoReCa. Zamknięte restauracje i hotele spowodowały znaczący spadek sprzedaży. Problemy branży HoReCa to nie tyko brak zamówień, to również problemy naszych odbiorców z płatnościami, co w konsekwencji dotyka dostawców – powiedział w rozmowie z portalem horecatrends.pl Mikołaj Kondrat, prezes Kondrat Wina Wybrane.

Autor: Jakub Szymanek/horecatrends.pl Data: 30 listopada 2020 08:13

Horecatrends.pl: Jak pandemia koronawirusa wpłynęła na działalność Kondrat Wina Wybrane?

Mikołaj Kondrat, prezes Kondrat Wina Wybrane: Nasza firma opiera się na kilku mocnych filarach i właśnie dzięki temu na tę chwilę mamy zapewnioną stabilność finansową. Wiosną dużym zainteresowaniem cieszyły się nasze webinary w ramach Warsztatu Wina, w internecie. W każdym z nich uczestniczyło ok 100 osób. Ze względu na tak duże zainteresowanie, przygotowujemy kolejne tematy. Od początku istnienia firmy edukacja jest jednym z jej priorytetów. Szkolenia online prowadzone są w taki sposób, by rozwinąć zarówno umiejętności teoretyczne jak i praktyczne.

Mówiąc o winach, największe spadki sprzedaży w okresie marzec-maj 2020 odnotowaliśmy w działach HoReCa i B2B. Rządowe obostrzenie odbiły się znacząco na segmencie HoReCa – zamknięte restauracje i hotele spowodowały znaczący spadek sprzedaży. Problemy branży HoReCa to nie tyko brak zamówień, to również problemy naszych odbiorców z płatnościami, co w konsekwencji dotyka dostawców. Solidaryzujemy się z naszymi klientami i staramy się im pomóc w tej trudnej sytuacji. Podobnie lockdown wpłynął na sprzedaż B2B.

Mamy kolejny lockdown w gastronomii. Jak lokale BARaWINO radzą sobie w tej sytuacji?

BARaWINO jest zarówno lokalem gastronomicznym jak i sklepem winiarskim. W związku z ponownym wprowadzeniem obostrzeń uruchomiliśmy usługę DOMaWINO, czyli możliwość zamówienia win oraz zestawów zimnych i ciepłych przekąsek z dostawą pod wskazany adres na terenie Warszawy, Krakowa i Trójmiasta. Robimy wszystko, by pokryć straty związane z zamknięciem naszych wine barów i nie zwalniać zatrudnionych tam osób.

Zmienili Państwo m.in. swoje swoje menu pod kątem sprzedaży dań na wynos. Jakie jeszcze zmiany nastąpiły w funkcjonowaniu lokali?

Od jesieni w BARaWINO Warszawa mamy nowego kucharza, który stworzył całkowicie nowe menu. Oprócz tego powstała oferta specjalna w ramach wspomnianej już usługi DOMaWINO – wina oraz zestawy zimnych przekąsek w wersji mięsnej i wegetariańskiej. Zmieniły się również godziny otwarcia. BARaWINO w dni powszednie jest czynne od 12.00 do 17.00, a w weekendy do 19.00. Wcześniej lokale funkcjonowały od 14.00 do późnych godzin wieczornych. W listopadzie otworzyliśmy nową lokalizację w Trójmieście.

Jak oceniają Państwo sprzedaż wina w lokalach i sklepach stacjonarnych podczas ponownego lockdownu?

Sprzedaż detaliczna jest siłą napędową naszej firmy i tu nie odnotowaliśmy spadków. Zmieniły się jedynie preferencje zakupowe - najczęściej kupowano etykiety do 30 zł. Ich aktualny udział w sprzedaży ogółem to 67% i jest to o 4% więcej niż w analogicznym okresie, w 2019 r. Wina te odnotowały wzrost sprzedaży rok do roku na poziomie 87 %. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, w kolejnych miesiącach nasza oferta win z tej półki cenowej znacznie poszerzyła się. Wina w cenie powyżej 50 zł aktualnie notują spadek udziału w sprzedaży ogółem o 2%. Jeśli porównać sprzedaż rok do roku to zanotowaliśmy wzrost sprzedaży tych win o 58%. Nasi klienci równie często sięgają po wina białe jak i czerwone. Udział sprzedaży jest taki sam i wynosi po 48 %. Pozostałą część, 4%, stanowią wina różowe. Nadal najchętniej wybieramy wina lekkie, o owocowych aromatach. Wina wytrawne zarówno w ujęciu ilościowym jak i wartościowym mają największy udział w naszej sprzedaży tj. 87%, wina półwytrawne to 6%, półsłodkie 5% a słodkie 2%. Stale rośnie udział win musujących w sprzedaży ogółem, obecnie jest to 7%. Okres jesienno-zimowy to czas, kiedy chętniej sięgamy po wina czerwone. Wybór pada przede wszystkim na takie szczepy jak: primitivo, tempranillo, monastrell, syrah i malbec.