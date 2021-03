Kosiniak-Kamysz: rząd popełnił błąd nie uruchamiając restauracji

Bezpieczniej będzie uruchomić restauracje w reżimie sanitarnym niż puścić to na "wolną amerykankę" tak, jak zrobił to rząd - podkreślił lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Według niego, gdyby restauracje zostały otwarte w reżimie sanitarnym, to nie otwierałyby się w sposób niekontrolowany.

Autor: PAP Data: 03 marca 2021 12:00