Kraków na talerzu: Właściciel kultowych lokali dzieli się swoimi pomysłami na gastronomiczny biznes

Jak radzi sobie obecnie krakowska gastronomia?

Jak oceniasz obecną sytuację na rynku gastronomicznym w Krakowie?

Kraków cały czas odbudowuje się. Od czasu wybuchu pandemii tak naprawdę cały czas czekamy na powrót większej liczby gości zagranicznych, którzy jednak dosyć mocno wpływali na cały nasz rynek. Natomiast wydaje mi się, że jesteśmy w coraz lepszej sytuacji. Możemy liczyć na naszych gości lokalnych, na mieszkańców Krakowa, którzy przychodzą regularnie do nas, więc życzymy sobie tylko tego, żeby tych gości było jak najwięcej.

Lokale, które prowadzisz to połączenia można powiedzieć restauracji z klubem. Skąd pomysł na taki koncept?

Rzeczywiście prowadzimy razem z moją żoną i wspólnikami parę różnych miejsc. Wspomniałeś tutaj między innymi o „Międzymiastowej”, która rzeczywiście jest połączeniem zarówno restauracji, baru jak i klubu. Jakby cała inspiracja wynikła z tego, że chcieliśmy, żeby nasi goście mogli coś zjeść wieczorem, a niekoniecznie mając ochotę na wyjście do takiego normalnego klubu, mogli spędzić fajnie czas przy drinku i również trochę tańczyć, więc jakby to była jakaś potrzeba. Tak naprawdę my też tego oczekiwaliśmy, bo my jako osoby, które prowadzimy różne lokale, też szukaliśmy sami takich miejsc, których nie było, więc stąd jakby trochę ten pomysł.

Jakie masz dalsze plany biznesowe? Czy planujesz otwarcie kolejnych lokali?

Na pewno koncentrujemy się na tym, co mamy. Jesteśmy konsekwentni w tym, co robimy. Natomiast nie mówimy nie, jeżeli chodzi o kolejne plany. Nie ma może ich do końca sprecyzowanych, natomiast do tej pory często działaliśmy dosyć spontanicznie. Wynikało to z jakiś różnych inspiracji i pomysłów, więc możliwe, że niebawem ogłosimy coś nowego.

Dziękuję za rozmowę.