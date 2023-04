Krakowskie bistro z kuchnią francuską po ''Kuchennych Rewolucjach'' szuka inwestora

''Gwarantuję funkcjonowanie. Poprowadzę tak jak dotąd. Oddam finansowe zarządzanie SKALOWALNYM KONCEPTEM... zainwestuj 250 000 zł'' - czytamy w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie IGGP.

Z opisu wynika, że Voilà Avignon Bistro w Krakowie zlokalizowany w Starych Dębnikach (300 m od Centrum Kongresowego ICE) jest lokalem na 80 miejsc.

Właścicielką Voilà Avignon Bistro jest wiceprezes IGGP

Właścicielką krakowskiego bistro jest Dorota Rydygier, wiceprezes zarządu Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej. O Kuchennych Rewolucjach w jej lokalu z kuchnią francuską pisaliśmy zapowiadając udział w programie Magdy Gessler.

''Dla właścicielki restauracji Voila w Krakowie udział w programie był niesamowitą przygodę. Chciała sprawdzić, czy jej kuchnia zachwyci czy też rozczaruje Magdę Gessler. Co się zmieniło w restauracji przy ulicy Konfederackiej 4 w Krakowie? To były przeogromne zmiany, nowy wystrój a przede wszystkim nowa karta i nowi ludzie. Klienci będą pozytywnie zaskoczeni, bo to właśnie ich potrzeby były brane pod uwagę przy wprowadzaniu zmian. Jak mówi Dorota Rydygier - "Nikt tak jak Francuz nie rozumie kuchni francuskiej" - pisała wtedy Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej.

Losy ''rewolucji'' w lokalu Doroty Rydygier pokazano w odcinku 1 otwierającym 26. sezon programu "Kuchenne Rewolucje'' w marcu 2023 r. Magda Gessler zmieniła Voilà Bistro w Voilà Avignon Bistro. W menu zaproponowanym przez Gessler znalazły się m.in. ratatouille czy Crêpes Suzette.

