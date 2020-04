Krowarzywa: kryzys przetasuje rynek ale i pobudzi kreatywność (wideo)

- Od przymusowego zamknięcia restauracji funkcjonujemy tak, jak pozwala nam na to rozporządzenie, działamy w dostawach i minimalnym stopniu w odbiorze osobistym. To trudna sytuacja dla branży. My jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że te dostawy, zawsze były dla nas znaczące. Jednak mimo wszystko notujemy spadek obrotów o kilkadziesiąt procent, trudno będzie pokryć koszty stałe - mówi serwisowi www.horecatrends.pl Krzysztof Bożek, współwłaściciel sieci Krowarzywa.

Autor: Magdalena Brzózka; www.horecatrends.pl Data: 09 kwietnia 2020 08:15