Krowarzywa z kolejnymi otwarciami. Do końca roku będzie liczyć 19 lokali

Restauracyjny szlak sieci Krowarzywa rośnie mimo pandemii. Do końca roku będzie liczyć 19 lokali. Marka zostaje na ulicy, szukając okazji na osiedlach. - Chodzi o lokale o niezbyt imponującym footfallu, niskim czynszu, ale z dużym potencjałem na dark kitchen. Pierwsze już działają na Ursynowie i Bemowie. Bardzo ładnie się sprawdzają. Wkrótce dołączy do nich Białołęka - powiedział portalowi propertynews.pl Krzysztof Bożek, współzałożyciel sieci Krowarzywa.

Autor: propertynews.pl Data: 07 października 2020 14:15

Krowarzywa skutecznie omijała galerie handlowe. Dzisiaj - mimo wciąż trudnej sytuacji - musicie się cieszyć z tej słusznie obranej kiedyś drogi?

Krzysztof Bożek, współzałożyciel sieci Krowarzywa: Rzeczywiście, cieszymy się z tamtej decyzji i ją podtrzymujemy. Centra handlowe borykają się ze skutkami dwóch potężnych ciosów: zamkniętych niedziel i pandemii. Wciąż zgłaszają się do nas galerie handlowe, nawet bardzo prestiżowe. Proponują lokale do wynajęcia. Jestem wdzięczny, ponieważ to znaczy, że potencjał naszej marki jest na tyle duży, by się odnaleźć w takich obiektach. Jednak nasza strategia działania na ulicy to nie tylko troska o miejsca najbardziej dostępne dla klientów, ale również niskie czynsze. Na razie ta filozofia się sprawdza.

