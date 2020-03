View this post on Instagram

Krowarzywa: zapewne nastąpi duże przetasowanie na rynku gastronomicznym - Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji jako branża. Skutki epidemii będziemy bezpośrednio odczuwać jeszcze co najmniej kilkanaście miesięcy - mówi serwisowi www.horecatrends.pl Krzysztof Bożek, współtwórca i współwłaściciel sieci @krowarzywa #krowarzywa #krzysztofbozek #koronavirus #koronawirus #gastronomia #horeca #horecatrends #restauracja #restauracje #portal #artykul #rozmowa #komentarz