Kryzysy wyzwalają kreatywność. Jednak najpierw jest strach i rozpacz

- Obecnie mierzymy się z kryzysem, jakiego jeszcze nie było. Dlatego niezwykle ważne jest zadbanie o swoją psychikę. Przedsiębiorcy, restauratorzy, jak każdy z nas, mają prawo odczuwać stres czy strach. Kryzysy wyzwalają kreatywność jednak ona przychodzi z czasem - mówi w rozmowie z horecatrends.pl Izabela Kielczyk, psycholog biznesu, psychoterapeura ludzi biznesu, właścicielka i dyrektor generalny firmy produkcyjnej Bellako.

Autor: Magdalena Brzózka; www.horecatrends.pl Data: 10 marca 2021 09:37

Jedną z najbardziej poszkodowanych branż w pandemii jest sektor gastronomiczny. Jak ten czas przetrwać biznesowo ale przede wszystkim mentalnie?

To faktycznie trudny czas dla gastronomii. Część przedsiębiorców od razu po pierwszym lockdownie zaczęło sprzedawać posiłki na wynos, inni wykazali się kreatywnością i weszli w dowóz śniadań czy kawy w niskich cenach tylko dlatego, by utrzymać najbardziej cennych pracowników i mieć środki na opłatę czynszu.

Jednak wielu restauratorów musiało zamknąć swoje biznesy, to bardzo trudne, sporo osób musiało zmienić pracę - często poniżej swoich aspiracji. Dlatego niezwykle ważne jest zadbanie o swoją psychikę. Bo obecnie mierzymy się z kryzysem, jakiego jeszcze nie było. Człowiek w sytuacji kryzysu ma ogromną zdolność adaptacyjną psychologiczną i zaczyna myśleć kreatywnie, co jest oczywiście okupione również pewnymi startami.

Bardzo ważne jest, żeby przedstawiciele tej branży zadbali o siebie, o swoją psychikę, powinni mieć świadomość, że mają prawo odczuwać stres, zniechęcenie. Mierzą się z trudną sytuacją, zwłaszcza, że ta branża nie miała szansy przygotować się do zamknięcia, bo decyzja zapadła nagle i z dnia na dzień nastąpiła zmiana, zamknięcie.

Czy takie kryzysy wzmacniają?

Kryzysy wyzwalają kreatywność jednak ona przychodzi z czasem. Na początku to zderzenie z czymś niemożliwym. Wielu przedsiębiorców doświadczyło tzw. czarnej ropaczy. To zrozumiałe, bo nagle musieli pożegnać się z miejscem pracy i ludźmi, których cenili. Wiele osób doświadczyło straty, traumy.

Na pewno wygrywają Ci, którzy mają odporność psychiczną. To są ludzie, którzy nie rozpamiętują, tylko w sytuacji kryzysowej myślą zadaniowo. Takiej odporności można się nauczyć.

Ten kryzys nam pokazał, że jesteśmy razem w trudnych czasach. - to sukces tej pandemii całego naszego społeczeństwa.

Jak przygotować się do nowego otwaracia?

To odpowiedni moment do przygotowań do nowego otwarcia. To jest moment na myślenie kreatywne jak tę sytuację wykorzystać żeby się utrzymać.

Dobra informacja jest taka, że ludzie są spragnieni wyjazdów, wyjść do restauracji. I cały sektor HoReCa może zacząć szykować się do przyjęcia Gości.