Krzysztof Cybruch: Gastronomia powinna móc zacząć działać jak najszybciej (wideo)

- Gdybym mógł pomoc sobie i branży gastronomicznej w tej trudnej sytuacji, zrobiłbym wszystko, żeby lokale mogły zacząć jak najszybciej działać, z zachowaniem restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa - mówi Krzysztof Cybruch, twórca Targu Śniadaniowego i Targu Rybnego, szef komercjalizacji Hali Gwardii, wspólnik FoodHall Poland, inicjator wydarzeń kulinarnych i rozrywkowych.

Autor: Magdalena Brzózka; www.horecatrends.pl Data: 24 kwietnia 2020 08:10

- Każdy tydzień w branży gastronomicznej w pandemii daje nowe perspektywy i każdemu każe inaczej sobie radzić z tą sytuacją. Jedno jest pewne, że wszyscy czekamy na konktetny ruch, obietnicę, sytuację, do ktorej będzie można się odnieść - żeby zacząć się przygotowywać do nowego otwarcia. Bo na razie my po prostu nie wiemy kiedy realnie będziemy mogli ruszyć, kiedy znów będziemy mogli zarabiać pieniądze, uruchomić swoje biznesy a co gorsza nie mamy pojęcia na jakich zasadach. Dlatego obecnie my staramy się w alternatywny sposób, po swojemu stworzyć coś, co będzie częścią naszej standardowej działalności i ograniczy się do sprzedaży produktów spożywczych - mówi Krzysztof Cybruch.

Gdybyś to Ty decydował o działaniach pomocowych dla branży gastro, co by to było?

- Gdybym mógł pomoc sobie i branży gastronomicznej w tej trudnej sytuacji, zrobiłbym wszystko, żeby lokale mogły zacząć działać jak najszybciej, z zachowaniem restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa. Za wszelką ceną robiłbym wszystko, żeby ten ruch powrócił - dodaje.

Jak sobie wyobrażasz sobie ten sektor po pandemii?

- Idealistycznie wierzę, że uda się branży to wszystko przetrwać, jednak realia pokazują coś zupełnie innego. W Warszawie już mnóstwo osób straciło pracę. Myślę, że po pandemii będzie niestety sporo opcji do nowego otwarcia, do nowych opcji bycia właścicielem, kupowania sprzętów, lokali, licencji, knajp, odkupowania, wchodzenia w nowe możliwości biznesowe. Obecnie najlepiej sobie radzą ci, kótrzy już dawno temu zainwestowali w komunikację z Gośćmi, w media społecznościowe, różne kanały docierania - zapewnia Cybruch.