Krzysztof Kaliciński: Pracownicy zawsze przeszkadzali branży gastronomicznej

- Kiedyś branży gastronomicznej przeszkadzało państwo, potem zaczął przeszkadzać klient a pracownicy przeszkadali zawsze - to jest trudna prawda, którą zdemaskowała pandemia - zapewnia Krzysztof Kaliciński, konsultant, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, trener biznesu i coach.

Autor: Magdalena Brzózka; www.horecatrends.pl Data: 18 listopada 2021 13:29

- Mam sygnał od branży, że sezon letni minął bardzo dobrze, że nastąpiło odbicie od dna, nadrabianie strat a nawet są sygnały, że było lepiej niż w 2019 r. To odobrze, pytanie na ile to zasługa branży a na ile tego, że stęskniony klient ruszył, żeby odżyć. Druga sprawa - to ludzie, pytanie kto to zrobił, narzekamy na ludzi, że ich nie ma, a jak są to niewystarczający. Sezon letni był takim sprawdzianem na ile zostały odrobione lekcje z tego, że jest inaczej - mówi Krzysztof Kaliciński, konsultant, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, trener biznesu i coach

Jak zbudować zwinny biznes gastronomiczny?

- Aby mieć, prowadzić zwinny biznes gastronomiczny trzeba zacząć od siebie, sami musimy być zwinni, żeby zwinny biznes stworzyć. Dzielimy się na tych, którzy reagują na kryzys: uciekam i na tych którzy reagują: atakuję. Mniej zwinni przedsiębiorcy przyjmują formę przetrwalnikową, tną koszty, zwlaniają ludzi, i dopiero dzisiaj odbudowują biznes i zespoły, tylko wszystko wokół się zmieniło. Druga grupa jest i od początku kryzysu pandemicznego była nastawiona na działanie - mówił podczas HorecaTrendsTalks w ramach Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Jaką prawdę dostaliśmy dzięki covidowi?

- Prawd jest wiele. Np. to, że kiedyś branży gastronomicznej przeszkadzało państwo, potem zaczął przeszkadzać klient a pracownicy przeszkadali zawsze - to jest trudna prawda, którą zdemaskowała pandemia. Dlatego na pewno warto poszukać ludzi takich, z którymi będzie nam się fajnie pracować. - zapewnia Krzysztof Kaliciński.

Krzysztof Kaliciński wziął udział jako prelegent w Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2021, w HorecaTrendsTalks.