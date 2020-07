Kto najczęściej jada w fast foodach? (badanie)

Konsumenci będący w wieku od 25 do 34 lat najliczniej odwiedzają fast foody. Stanowią blisko połowę ich klienteli. Kolejna aktywna grupa mieści się w przedziale od 35 do 44 lat – przeszło 20%. Za nią są osoby od 45. do 54. roku życia – niespełna 16%, a dopiero później – klienci mający od 18 do 24 lat – prawie 14%. Na końcu zestawienia są Polacy powyżej 55. roku życia – łącznie ok. 4%.

Autor: Mondey News Data: 27 lipca 2020 11:03