Kuba Wojewódzki otworzył lokal. Tym razem w Gdyni

Kuba Wojewódzki, niedługo po tym jak pożegnał się z projektem restauracyjnym Niewinni Czarodzieje 2.0 powrócił z kolejnym lokalem. W Gdyni otworzył właśnie lokal Niewinni Czarodzieje #TrzyZero.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 28 lipca 2021 10:40

Niewinni Czarodzieje TrzyZero - to nowa na mapie Gdyni restauracja Kuby Wojewódzkiego i gdyńskiego restauratora Dawida Kwidzińskiego. Lokal znajduje się w Gdyńskim Centrum Filmowym. Właściciele zapraszają na krótką kartę menu, szeroki wybór win i innych alkoholi.

Przypomnijmy, że w styczniu 2021 Wojewódzki poinformowal, że odsprzedaje swoje udziały wspólnikowi. "- Nie będę już odpowiadał za jakość i styl restauracji. Za muzykę w ich wnętrzach. Nie będę w nich bywał. Nie będę już zarządzał ich profilem na Instagramie. Jednocześnie Jak To Wszystko Się Skończy zapraszamy Was do naszego nowego lokalu w #gdynia. Następnie #warszawa i #kraków... - informował wówczas Kuba Wojewódzki na swoim instagramie.