Kuba Wojewódzki sprzedał udziały w swojej restauracji Niewinni Czarodzieje 2.0

- Kochani, Drodzy Goście, Szanowni Państwo. W związku z planowanym otwarciem własnej autorskiej sieci restauracji rezygnuje z udziału w projekcie #niewinniczarodzieje - poinformował na Instagramie Kuba Wojewódzki.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 26 stycznia 2021 12:46

- Odsprzedaje swoje udziały wspólnikowi. Nie będę już odpowiadał za jakość i styl restauracji. Za muzykę w ich wnętrzach. Nie będę w nich bywał. Nie będę już zarządzał ich profilem na Instagramie. Jednocześnie Jak To Wszystko Się Skończy zapraszamy Was do naszego nowego lokalu w #gdynia. Następnie #warszawa i #kraków... - informuje Kuba Wojewódzki na swoim instagramie.