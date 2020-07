Kuciak, Kuświk, Peszko i Wawrzyniak zaangażowani w nową restaurację

View this post on Instagram

Wpadajcie koniecznie na sportowe emocje na żywo do Team Spirit. W środę 24.06 prowadzimy transmisję meczu Lechii Gdańsk vs Piast Gliwice. A po meczu obiecał odwiedzić nas piłkarz Lechii Gdańsk Dusan Kuciak!!! 😮 @dusankuciak_official @lechia_gdansk Piwo TYSKIE podczas meczu w cenie 5 zł 😁🍻 #lechiagdansk #dusan #match #pilkanozna #football #teamspirit #sopot #gdansk