Kulinarne spotkanie w "Żywiołach": Lara Gessler w nietypowym projekcie (WYWIAD)

Wyjątkowe smaki w menu "Żywioły Bread&Bistro"

Kuba: Zacznijmy od początku, czyli jak doszło do waszej współpracy?

Karolina: Z Larą znamy się praktycznie od dziecka, dokładnie ze szkoły. Uruchomiliśmy pierwszy lokal sieci piekarni „Żywioły” jesienią. W lutym zaczęliśmy pracę nad wiosenno-letnią kartą menu i pomyśleliśmy, że fajnie byłoby pokazać nową odsłonę naszego lokalu w towarzystwie osoby, która zna się na kuchni dużo lepiej niż ja. A przy okazji ma dużo dobrego serca. Zadzwoniłam do Lary, a ona powiedziała: „Jasne! Mam małe dziecko, ale dam radę”. Z dnia na dzień zrobiła pasty, tak że wszystko poszło bardzo szybko.

Lara: Nigdy nie postrzegałam Karoliny jako osoby, która może działać w gastronomii ze względu na to, że jest osobą wielu talentów i mogłaby być, np. chemikiem, chirurgiem, prawnikiem albo ekonomistą. Dlatego bardzo zaskoczyła mnie, że poszła w tym kierunku. Natomiast pamiętam, że zanim Karolina do mnie zadzwoniła, przechodziłam obok Żywiołów i zastanawiałam się, kto otworzył takie duże miejsce.

Zatem skąd pomysł na Żywioły na Chmielnej?

Karolina: Długo szukaliśmy idealnego miejsca na lokal. Pracowaliśmy nad nim ponad rok. Robiliśmy warsztaty, oglądaliśmy różne miejsca, szukaliśmy inspiracji. Na pewno chcieliśmy w Warszawie stworzyć coś innego – miejsce, jakiego jeszcze nie ma. Ze względu na nasze rodzinne tradycje piekarnicze bardzo zależało nam na tym, żeby restauracja była wokół chleba, ale nie zdominowana nim. Stąd też mamy część piekarniczą, gdzie możemy np. kupić kanapkę i kawę w drodze do pracy, oraz restaurację, w której możemy posiedzieć, spotkać się ze znajomymi na drinka, a teraz również spróbować dań z nowej karty i past przygotowanych przez Larę.

Wspomniałaś o rodzinnych tradycjach piekarniczych. Czy w Twoim przypadku możemy mówić o sukcesji?

Karolina: Mój pradziadek Antoni założył pierwszą piekarnię, która przetrwała II Wojnę Światową, bo była w gettcie w Nowym Dworze Mazowieckim. Następnie przekazał piekarnię swojemu najstarszemu synowi, czyli mojemu dziadkowi od strony mamy, Stanisławowi. Mój dziadek mojej mamie, a mama mnie i mojemu bratu. Jesteśmy czwartym pokoleniem, chociaż moja mama cały czas pracuje i prowadzi biznes z nami. To jest ciekawy przykład sukcesji, ponieważ ja nie chcę, żeby ona odeszła z firmy.

Często dzieci przejmują biznes i chcą działać same, w naszym przypadku jest inaczej. Moja mama daje nam bardzo dużo swobody w działaniu, a do tego ma taki charakter, że jak jest mały problem, to go eskaluje, ale jak jest duży, to wspiera nas i uspokaja. To daje mi bardzo duży komfort i pewność, że jest obok osoba, której mogę się poradzić i nie chciałabym tego stracić. Chociaż z drugiej strony wiem, że mama musi też odpocząć. Podsumowując, produkujemy cały czas pieczywo w Legionowie. W naszej piekarni odpowiadam za sprawy handlowe, a oprócz tego rozwijam naszą nową sieć piekarni „Żywioły”.

"Żywioły" rosną w siłę

To jest imponujące, że dajesz radę to wszystko ogarnąć.

Karolina: W ramach sieci funkcjonuje również jeden lokal na Ursynowie. Planujemy otworzyć kolejne punkty w Warszawie.

Takie same jak Żywioły?

Karolina: Na pewno mniejsze, o powierzchni ok. 200 mkw. Myślimy również o kolejnych lokalach, łączących restaurację i piekarnie.

Które części Warszawy Cię interesują?

Karolina: Na pewno Żoliborz i Mokotów.

Kiedy planujesz kolejne otwarcia?

Karolina: Chcielibyśmy otworzyć jeszcze jeden lokal w tym roku. Obecnie szukamy odpowiedniego miejsca. Jedno już takie nawet udało nam się znaleźć, ale niestety nie spełniało wymagań technicznych.

Wróćmy do Żywiołów na Chmielnej, które otworzyłaś jesienią ubiegłego roku. Jak oceniasz ten czas?

Karolina: Naprawdę nie wiem, kiedy to zleciało, bo było tak intensywnie. Mamy wiele powodów do zadowolenia. Zbudowaliśmy świetny zespół, który tworzy dobrego ducha tego miejsca. I to jest dla mnie wielki sukces. Nasze śniadania mają już swoją markę i w weekendy ustawiają się do nas kolejki. Podobnie jest z ofertą bistro. Teraz po pół roku przyszedł moment na analizę, na stworzenie nowego sezonowego menu. Uporządkowaliśmy się przez ten czas, wyciągnęliśmy pewne wnioski i konsekwentnie idziemy swoją drogą.

Jak powstały pasty autorstwa Lary Gessler?

Mówiąc o nowym menu i pastach Lary, czy pasty są dostępne wyłącznie na miejscu, czy można je kupić na wynos?

Karolina: Są w karcie, ale rozmawiamy jeszcze o tym, żeby znalazły się w strefie deli. Na tę chwilę nie mogę tego potwierdzić.

A do kiedy pasty Lary będą dostępne w menu?

Karolina: Nasze menu charakteryzuje się sezonowością, więc na pewno zostaną z nami do jesieni.

Mówiąc o pastach, co było dla Ciebie inspiracją do stworzenia Żywiołów Lary?

Lara: Nie chciałam na pewno, żeby to były takie typowe pasty. Nie musiałam nigdy nic tworzyć na podstawie żywiołów, więc ja lubię wszystkie ograniczenia, które pozwalają mi się wyżyć kreatywnie. Czasami przestaję jeść nabiał czy cukier, żeby zacząć inaczej myśleć. W ten sposób rozwijam swoją kreatywność.

Tutaj były żywioły, więc musiałam opracować koncepcję tego, jakie wrażenie nam dają konkretne składniki. I tak w przypadku „Powietrza” skupiona byłam na tym, co powiewa na wietrze i się na nim kołysze. Tutaj zobaczyłam pole i bujające się na nim kozy. Zauważyłam słoneczniki odwracające się do słońca. Zobaczyłam przepiękne, jedne z najpiękniejszych moim zdaniem, kwiaty czarnuszki i tak powstało „Powietrze”.

„Ziemia” jest z ziemniaka, więc chyba już prościej się nie da. Do tego jest brązowe masło i serek twarożkowy. Mamy też wędzoną hiszpańską paprykę, która też daje takie miłe osmolone wrażenie tej pasty.

Następnie mamy „Ogień”, w którym szukałam oczywiście czegoś ostrego i jest to jedyna pasta mięsna. Powstała na bazie ndujii kalbaryjskiej, to jest taka ostra kiełbasa, która może przypominać trochę naszą metkę i do tego delikatne, prawie słodkie mascarpone, więc to się bardzo dobrze znosi. A ta pasta jest taka nie do końca wymieszana. Wszystkie pasty są robione bez blendera, metodą widelcową, więc też kawałki ndujji możemy znaleźć w tej paście i to daje bardzo miłe wrażenie. I do tego orzechy włoskie jako element chrupiący.

Ostatnia pasta to „Woda”. Jest ona dość klasycznie przygotowana, bo z tuńczykiem, ale jednak wszystko jest szukane na zasadzie takiej jak sos tatarski. Mamy kapary, pieczoną paprykę, którą kocham, dużo natki pietruszki i majonez, bo każdy kocha majonez.

Robimy te pasty razem, to jest poemat. Chociaż ja czekam, aż Karolina zacznie pisać, bo świetnie pisze.

Dziękuję Wam za rozmowę i życzę samych sukcesów na każdym polu.