Łączenie kuchni polskiej z europejską nadal pozostanie w trendach

Robert Sowa w ramach HorecaTrendsTalks opowiedział m.in. o obecnej sytuacji restauracji fine dining w Polsce.

Autor: portalspozywczy.pl Data: 22 listopada 2021 16:27

Robert Sowa, właściciel stołecznej restauracji N31 był naszym gościem na Forum Rynku Spożywczego i Handlu. W trakcie rozmowy podczas HorecaTrendsTalks restaurator ocenił rynek restauracji luksusowych w Polsce.

– Myślę, że restauracje fine dining nie będą się już tak rozwijały, jak to miało dotychczas miejsce. Raczej będzie taki lining casual, czyli coś pomiędzy bardzo szybką restauracją a restauracją elegancką. I myślę, że to nie jest spowodowane pandemią, tylko modą – ocenił.

Sezonowość i produkty wysokiej jakości

Robert Sowa opowiedział również o swojej restauracji, jak poradziła sobie z pandemią i obecnie funkcjonuje.

– Cieszę się, że obroniliśmy się w pandemii i utrzymał się zespól, bo to jest największa korzyść tej całej sytuacji. Myślę, że pandemia pokazała wielu restauratorom w Polsce, że jeśli ma się jeden lokal i on dobrze funkcjonuje, to należy go pilnować od początku do końca – powiedział.

– W N31 poczyniłem dużo inwestycji związanych z odnowieniem wystroju, ale nie ze zmianami. To jest bardzo ważny element przy restauracji fine diningowej, gdzie produkt jest wysokiej jakości, ale również za tym idą ceny. Oczywiście zmieniła się sezonowo karta menu. Pojawiają się produkty polskie, które są droższe niż europejskie. A pandemia to pokazała, że kurs obrany przez polskich szefów na łączenie kuchni polskiej z europejską i światową nadal pozostanie w trendach – dodał szef kuchni.