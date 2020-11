Libero Katowice rozpoczęło akcję społeczną wspierającą gastronomię

Libero Katowice uruchomiło swoją akcję społeczną. Inicjatywa ma na celu wsparcie najemców gastronomicznych, a także organizacji charytatywnych i samych mieszkańców. Od minionego czwartku na ulicach Katowic pojawia się specjalna objazdowa kuchnia Libero, która za symboliczne 5 zł serwuje pełnowartościowe dania restauracji zlokalizowanych w galerii. Libero do każdego dania dopłaca ok. 80% regularnej ceny.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 13 listopada 2020 13:04

Na ulicach Katowic pojawił się kultowy, fioletowy food truck wypełniony smakołykami przygotowanymi w restauracjach, takich jak Food and Ball, Kofuku czy wege królestwo Mihiderka, który odwiedza okoliczne osiedla. Co ważne – wszystkie dania, które w normalnych cenach kosztują 25-30 zł, mieszkańcy kupują za symboliczne 5 zł. Pozostałe 80% ceny w geście wsparcia dopłaca Libero.

Akcja rozpoczęła się w czwartek 5 listopada i jak pokazały pierwsze jej dni, z oferty chętnie korzystają osoby w różnym wieku. Młodzi, rodzice wracający z pracy czy seniorzy spędzający większość czasu w domach, ustawiają się w kolejce. Zespół food trucka dba natomiast, aby ciepłe, firmowe dania trafiały jak najszybciej do odbiorców, a akcja przebiegała z zachowaniem wszystkich norm bezpieczeństwa.

To jednak nie wszystko – od piątku część posiłków będzie bezpłatnie przekazana do organizacji skupiających się na pomaganiu innym. Są to: Schronisko dla bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi, Stowarzyszenie PoMOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej, Fundacja Index do Przyszłości czy Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "Odrodzenie" Przedszkole Katowice.

- Wiemy, w jak trudnej sytuacji znalazły się punkty gastronomiczne, które musiały ograniczyć ofertę tylko do zamówień na wynos. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest ograniczanie masowych spotkań. Szukaliśmy sposobu na bezpieczne wsparcie, zarówno najemców, naszych klientów, ale też organizacji pomagających innym. Do każdego posiłku dopłacamy 80% ceny, aby klient dokonał zakupu za symboliczne 5 zł. Wstępnie planowaliśmy przygotowanie 100 dań dziennie, ale widząc jak dużym zainteresowaniem cieszy się nasza akcja, zwiększymy ich liczbę do niemal 130. Łącznie przygotujemy prawie 1200 obiadów – mówi Aleksander Poltier, marketing manager Libero.

Food truck ma zaplanowany jeden kurs dziennie. Od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 z dedykowanym na dany dzień menu, meldować się będzie na katowickich osiedlach. O tym, z jakim menu i w którym dokładnie miejscu danego dnia będzie stacjonować food truck, mieszkańcy informowani są w mediach społecznościowych Libero. Akcja tak przypadła do gustu internautom, że w komentarzach pojawiają się prośby o kolejne przystanki food trucka na mapie Katowic.

Libero, widząc, że planowane ok. 1200 dań może nie zaspokoić apetytów wszystkich zainteresowanych, przygotowało też specjalne vouchery o wartości 10 zł. Będzie je można wykorzystać, odbierając dania zamówione na wynos z restauracji w Libero.

To nie jedyna inicjatywa Libero. W ostatnich dniach wprowadziło także specjalną platformę lojalnościową. Wszyscy klienci otrzymują nawet do 10 % zwrot środków wydanych na zakupy. Aplikacja cieszy się dużą popularnością, a bonusy z niej płynące łączą się z innymi oferowanymi w galerii promocjami. To ciekawa propozycja do wykorzystania, gdy galerie handlowe ponownie będą mogły w pełni otworzyć swoje drzwi dla klientów.