Lokalny Rolnik i gastronomia. Jak kupić świeże produkty od rolników?

Horecatrends: Co łączy Lokalnego Rolnika z gastronomią?

Aleksandra Niemczyk-Bacia: Klient. Lokalny Rolnik ma bardzo świadomego klienta - to jest ktoś, komu zależy na zdrowej żywności, kto czyta skład, kogo interesuje pochodzenie produktów. W wielu przypadkach to również ktoś kto zmaga się z różnymi chorobami czy alergiami, więc zależy mu bardzo na żywności wysokiej jakości.

Obecnie sporo osób jest na specjalistycznych dietach, ma za sobą leczenie onkologiczne, potrzebuje zbudować odporność po ciężkim przebiegu Covidu. Te osoby znajdują się w sytuacji, gdzie jedzenie decyduje nie tylko o sylwetce czy urodzie, ale o życiu, o powrocie do zdrowia.

Wśród klientów Lokalnego Rolnika są świadome rodziny, dla których sprawdzone, zdrowe jedzenie jest ważne. Czasem też, są to rodzice dzieci z problemami dermatologicznymi, alergicznymi, chorującymi na cukrzycę, z nietolerancją glutenu. Dla nich mamy w ofercie ekologiczne, niepryskane owoce i warzywa, ale mamy też produkty przetworzone o tej wysokiej jakości bez glutenu czy bez cukru.

Z gastronomią łączą nas również Punkty Odbioru. Lokalny Rolnik współpracuje z lokalami gastronomicznymi - najczęściej z mniejszymi, rodzinnymi gastronomiami, do których przychodzą ludzie po dobrej jakości jedzenie i są za nie w stanie zapłacić więcej. Są to też lokale, które oferują dania bezglutenowe, wegańskie, wegetariańskie, więc znają wartość świeżych, lokalnych produktów prosto od rolników.

Lokalny Rolnik a punkty odbioru. Jak to działa?

W jaki sposób zamówienie z Lokalnego Rolnika trafia do klienta?

Na dwa sposoby. Jest dowożone do klienta przez kuriera lub można je odebrać w Punktach Odbioru Lokalnego Rolnika, które znajdują się głównie w lokalach gastronomicznych, ale też w przedszkolach, bawialniach i prywatnych domach.

W ten sposób spełniamy oczekiwania naszych klientów zarówno tych, którzy potrzebują szybkiej, bezproblemowej dostawy do domu, jak i tych, którzy lubią sami odebrać zamówienie z miejsca, z którym mają relacje, mogą porozmawiać, nawiązać interakcje.

Punkty Odbioru Lokalnego Rolnika powstają najczęściej w lokalach, które prowadzą ich właściciele, tak jest np. w Smoczym Czajniku w Katowicach, Minka Cafe w Gliwicach czy w punktach: Kicia Kocia, Bistro Bibuła, CieKawa Cafe, Słowo Daje w Warszawie.

To są osoby, które mają bezpośredni, dobry kontakt ze swoimi gośćmi. Co ciekawe, same są często klientami Lokalnego Rolnika i zależy im na zdrowej żywności dostarczanej przez lokalnych małych producentów, przez rolników.

Jak stworzyć punkt odbioru Lokalnego Rolnika?

Jakie warunki muszą spełniać lokale, żeby być punktem odbioru zamówień z Lokalnego Rolnika?

Muszą mieć osobę, która będzie dbała o klientów i ich zamówienia - Koordynatora Punktu Odbioru. Może to być właściciel lokalu albo pracownik. Ważne, żeby była to osoba nieprzypadkowa, a taka, która ma dobry kontakt z klientami/gośćmi oraz rozumie i czuje przesłanie Lokalnego Rolnika, a także chce zarażać ideą kupowania zdrowej żywności swoich znajomych, odbiorców. Koordynator za swoje działania otrzymuje profit w postaci bezpłatnych zakupów dla siebie i w postaci prowizji od zakupów grupowiczów.

Dla lokalu gastronomicznego Punkt Odbioru Lokalnego Rolnika jest też częścią budowania wizerunku miejsca, które dobrze karmi. Dlatego ważne jest informowanie gości o współpracy z Lokalnym Rolnikiem, promowanie jej na social mediach lokalu. W lokalach gastronomicznych Koordynator Lokalnego Rolnika może też zorganizować degustację produktów, które mu zapewnimy.

Zamówienia z Lokalnego Rolnika przez Punkty Odbioru

Jak wygląda obsługa zamówień Lokalnego Rolnika przez Punkt Odbioru?

Odbiory odbywają się w konkretne dnia: na Śląsku i w Krakowie w czwartek a we Wrocławiu w środę. Zamówienia docierają do Punktu Odbioru w określonym czasie - na Śląsku w środę i czwartek, w Krakowie w czwartek, we Wrocławiu środę - a klient otrzymuje powiadomienie, że może odebrać zamówienie.

Lokal nie musi posiadać żadnych specjalnych urządzeń czy pomieszczeń chłodzących, dlatego że zamówienie jest przywożone do niego w dniu odbioru przez auto chłodnię, w specjalnych pojemnikach zachowujących stałą temperaturę i w nich oczekuje na odbiór przez klienta.

Świeże produkty od rolników dla gastronomii. Jak zostać klientem Lokalnego Rolnika?

Czy sami restauratorzy, szefowie kuchni również mogą być klientami Lokalnego Rolnika?

Tak, ale jako osoby prywatne i wiele osób tak robi, bo chce dobrze zjeść czy poznać nowe produkty. Gastronomia jako działalność gospodarcza potrzebuje jednak faktury VAT, a Lokalny Rolnik współpracuje z rolnikami, którzy w bardzo różny sposób rozliczają się z fiskusem, więc obecnie nie ma możliwości przepływu rachunków między tak zróżnicowanymi podmiotami. Zdajemy sobie sprawę, jak wartościowe byłyby takie dostawy dla lokali gastronomicznych, dlatego pracujemy także nad ofertą B2B.

Zakupy prosto od rolnika. Co można kupić w sklepie LokalnyRolnik.pl?

Jakie produkty najczęściej zamawiają klienci Lokalnego Rolnika?

Warzywa i owoce, mięso i wędliny, jaja i nabiał a także coraz częściej dania gotowe.

Wynika z tego, że na Lokalnym Rolniku można zrobić całe zakupy.

Tak, w tej chwili mamy ponad 2000 produktów z prawie wszystkich kategorii, dodatkowo dbamy, żeby w obrębie produktu był szeroki wybór w różnych cenach.

Przykładem niech będzie mleko. Na Lokalnym Rolniku można kupić mleko z małej okręgowej spółdzielni mleczarskiej - to jest mleko od krów, które hodowane są jednak inaczej, nie przemysłowo, ale dostępne jest również mleko ekologiczne, czy mleko kozie, które należy już do segmentu premium.

Dbamy, żeby klient mógł znaleźć na Lokalnym Rolniku produkty, które będą mu odpowiadać cenowo i jakościowo. Ten wybór sprawia, że kupując produkty codziennego użytku klienci chętnie uzupełniają zakupy również o kawę, przetwory, słodycze od różnych małych producentów.

Sezonowe i ekologiczne produkty od Lokalnego Rolnika

Co jeszcze wyróżnia Lokalnego Rolnika?

To, co charakteryzuje Lokalnego Rolnika to sezonowość. U nas nie kupi się pomidorów czy truskawek zimą. W przypadku produktów świeżych - będą one takie, jakie są aktualnie dostępne u naszych dostawców, takie na które jest sezon. Stąd jeśli ktoś chce jeść sezonowo, na Lokalnym Rolniku naturalnie złapie ten rytm.

Jednocześnie dbamy o to, żeby ta oferta najszersza i można kupić od naszych dostawców np. cytryny i banany - to oczywiście nie są sezonowe owoce z Polski, ale na pewno są produktami ekologicznymi i z certyfikatem.

Mamy też produkty unikalne jak mięso wołowe z ras Galloway, Highland, Angus czy strusie mięso z polskiej hodowli - rzeczy dla smakoszy.

Lokalny Rolnik ma bardzo dobry kontakt ze swoimi klientami i żywo reaguje na sugestie i zapytania. Część z nich dotyczy zapotrzebowania na konkretne produkty np. pieczywo bezglutenowe. Takie informacje możemy przekazać naszym dostawcom - potencjalnym producentom.

Co ważne, zakupy na Lokalnym Rolniku uczą dobrego gospodarowania. Planowanie zakupu jedzenia na cały tydzień wymaga zastanowienia się, co będę przygotowywał, ile produktu potrzebuję. Świadomość tego, że zostało to wytworzone przez rolnika czy rzemieślnika, bez chemii i polepszaczy, że pochodzi z czystych regionów Polski sprawia, że bardziej doceniamy te produkty.

Jak zwiększyć sprzedaż w lokalu gastronomicznym? Pomoże Lokalny Rolnik

Czy restauracja, bistro też może sprzedawać swoje wyroby na Lokalnym Rolniku?

Tak, jeśli spełni nasze wymagania pod względem właśnie składu. Jeśli lokal chciałby sprzedawać swoje wyroby np. przetwory, kiszonki, garmażerkę musi założyć sklep internetowy, zapewnić osobę do jego obsługi, marketing, logistykę, wysyłkę. Współpracując z Lokalnym Rolnikiem i stając się dostawcą dań gotowych, punkt gastronomiczny może dodatkowo wygenerować przychód i konkurować np. ze zjawiskiem cateringów dietetycznych, które często bywają niskiej jakości i generują mnóstwo plastiku.

W przypadku współpracy te wszystkie elementy sprzedaży są po stronie Lokalnego Rolnika. To jest niezwykle ważne dla małych wytwórców, którzy sami uprawiają, hodują, przetwarzają i nie mają już przestrzeni i środków do organizowania całego skomplikowanego systemu sprzedaży. Dostawca zyskuje komfort i możliwość skupienia się na tym, co potrafi najlepiej, na wytwarzaniu najwyższej klasy jedzenia. W ten sposób optymalizuje swoją działalność, pracuje efektywnie maksymalizując zyski.

Po przygotowaniu swoich produktów, producent musi je tylko zawieźć do naszego magazynu w Jaworznie. Każdy dostawca może sam ustalić limit produktów, które przywiezie w danym tygodniu. Sam też decyduje o cenie, w jakiej chce oferować swój towar przez Lokalnego Rolnika – może też tę cenę moderować w zależności np. od tego, ile kosztują go w danej chwili produkty potrzebne do wytworzenia. Dostawcy mogą też robić promocje na swoje produkty, co – podobnie jak informacje o nowych dostawcach - premiowane jest eksponowanym miejscem na portalu Lokalnego Rolnika.

W październiku zeszłego roku do Lokalnego Rolnika dołączył np. znany szef kuchni Marcin Czubak ze swoją marką Kolektyw Studio. Oferuje m.in. chleb orkiszowy na naturalnym zakwasie z żurawiną i orzechami włoskimi, pastrami, pikle, pesto z czosnku niedźwiedziego, piklowane ogórki z papryką gochugaru czy tak lubiany słony karmel.

