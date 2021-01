Łukasz Mrowiński: Akcja #OtwieraMY to akt desperacji sektora HoReCa

- Akcja #OtwieraMY to wyraz rozpaczy ze strony przedsiębiorców branży gastronomicznej, którzy zostali w bezprawny sposób zamknięci i którym zostały ograniczone konstytucyjne prawa do prowadzenia działalności. Rząd nie dał nic w zamian. Nie jest to ani żadne cwaniactwo, ani próba obchodzenia przepisów, jak stara się przedstawiać strona rządowa. To akt desperacji – mówi serwisowi horecatrends.pl Łukasz Mrowiński, CEO Etno Cafe.

Autor: Anna Wrona/horecatrens.pl Data: 26 stycznia 2021 09:00