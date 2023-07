Lviv Croissants rośnie w siłę w Polsce. Jaka jest strategia działania sieci? (WYWIAD)

Jakub Szymanek: Sieć Lviv Croissants powstała w 2015 roku, natomiast w Polsce jest znana od ponad roku. Powiedzmy, jak powstała marka?

Diana Hahin: Wszystko zaczęło się od pomysłu na produkcję croissantów. Natomiast w trakcie przygotowania do pierwszego pieczenia, w procesie technologii rozmnażania wkradł się mały błąd, przez który croissanty wyrosły i upiekły się bardzo duże. Swoją wielkością odbiegały od tradycyjnych croissantów. Następnie jeden z właścicieli, jak każdy mężczyzna lubiący mięso, postanowił je podawać wytrawnie, właśnie z mięsem, żeby się nimi dobrze najeść. I tak powstały pierwsze Lviv Croissants, które były podawane z jajecznicą i salami w środku.

Pierwszy lokal sieci został otwarty we Lwowie w 2015 roku. Wówczas było to coś innego, nowego na rynku, co bardzo spodobało się mieszkańcom Lwowa. W ciągu kolejnych dwóch lat otworzono ponad 80 lokali w całej Ukrainie. Obecnie mamy około 100 lokali w Ukrainie, z czego ponad 50 w Kijowie i około 30 we Lwowie.

Jak działa sieć Lviv Croissants w Polsce?

Czy wszystkie lokale należą do jednego właściciela?

Nie, dużo lokali, a właściwie większość, działa na zasadzie franczyzy. Natomiast liczy się dla nas jakość, dlatego wszystkie lokale działają według ustalonych zasad i pewnych standardów Lviv Croissants.

A jak wygląda sytuacja z lokalami w Polsce, czy również działają na zasadzie franczyzy?

Tak, część z nich jest franczyzowa, a część nasza.

Lokal pod szyldem Lviv Croissants pojawił się już kiedyś w Polsce, ale nie na długo. Czego wówczas zabrakło, żeby się przebić na polskim rynku?

Byliśmy młodzi, zabrakło nam doświadczenia i znajomości polskiego rynku. Natomiast turyści z Polski, którzy odwiedzali Ukrainę zachęcali nas do ponownego otwarcia w Polsce. Dlatego postanowiliśmy wrócić i tym razem jest zdecydowanie lepiej. Mamy już 4 lokale w Warszawie, 2 we Wrocławiu i 1 w Zgorzelcu.

Zdecydowanie rozpoznawalność marki w Polsce obecnie jest większa niż 5 lat temu. Czy w związku z tym planujecie otwarcia kolejnych lokali w Polsce?

Tak, planujemy otwarcie jeszcze jednego lokalu w Warszawie w centrum i chcielibyśmy mieć również swoje lokale w innych dużych polskich miastach jak Kraków czy Gdańsk.

Czy menu w waszych lokalach w Polsce jest takie same jak w Ukrainie, czy jednak różnią się od siebie?

W menu naszych lokali w Polsce są bestsellery z menu w Ukrainie. Chcemy, żeby nasze croissanty w Polsce smakowały tak samo jak w Ukrainie, dlatego croissanty i część produktów SKU Private Label sprowadzamy tutaj z Ukrainy.

Natomiast zmieniamy menu mniej więcej co 2-3 miesiące. Wymyślamy nowe smaki, dopasowując je do preferencji tutejszych konsumentów. Aczkolwiek widzimy, że Polska i Ukraina są zbliżone do siebie smakami, więc sporo pozycji w menu jest podobnych do siebie. Na pewno wszędzie nasze croissanty są wypiekane tak samo i smakują tak samo.

Strategia działania sieci Lviv Croissants w Ukrainie i w Polsce

Jaka jest obecnie strategia działania sieci Lviv Croissants?

W Ukrainie cały czas stawiamy duży nacisk na odpowiedzialność społeczną i wspieramy społeczeństwo. Kupiliśmy dwa samochody dla wojska, robimy zbiórkę pieniędzy na leki, pomagamy szpitalom i angażujemy się w różnego rodzaju projekty, które pomagają ludziom przetrwać w czasie wojny. A przy tym cały czas inwestujemy w rozwój sieci, ponieważ jest to już słynna marka w Ukrainie. Ludzie zaufali nam i chętnie wybierają nasze produkty, dlatego musimy dbać o jakość, żeby ich nie zawieść.

A jak jest strategia, jeśli chodzi o Polskę?

Chcemy odwdzięczyć się Polakom za ich pomoc w czasie wojny, za to, że przyjeżdżają po nas na granicę i bardzo nam pomogli, gdy wybuchła wojna i dalej pomagają. Dlatego zapraszamy Polaków w ramach akcji “teraz nasza kolej ugościć was kawą” do naszych lokali w Polsce na kawę. Teraz nasza kolej, żeby ugościć ich, tak jak oni ugościli nas.

Powiedzieliśmy o rozwoju sieci w Ukrainie i otwarciach kolejnych lokali w Polsce. A czy jest pomysł na to, żeby lokale pod szyldem Lviv Croissants pojawiły się również w innych krajach?

Mamy ambitne plany i chcielibyśmy mieć lokale w całej Europie. W naszych lokalach codziennie mamy gości z różnych krajów jak Hiszpania czy Szwecja, którzy chwalą nasze lokale i mówią, że chcieliby mieć takie u siebie. Oczywiście jesteśmy otwarci na inwestycje w innych krajach, ale wcześniej musimy dokładnie przeanalizować konkretny rynek, zanim zdecydujemy się otworzyć tam lokal.

O marce Lviv Croissants w Polsce i w innych krajach głośno zrobiło się za sprawą Angeliny Jolie, która odwiedziła jeden z waszych lokali podczas wizyty we Lwowie? Jak bardzo wam to pomogło?

W Ukrainie marka była już wtedy dobrze znana. Natomiast w Polsce wchodzimy z inną strategią. My nigdy nie promowaliśmy się Angeliną Jolie, bo nie mieliśmy od niej na to zgody, ale to co zrobiła, było dla nas bardzo miłe. Nie ukrywamy, że to było wielkie wydarzenie dla nas i na pewno ogromny plus dla marki. Natomiast chcemy polskich konsumentów przekonać do siebie smakiem i jakością naszych croissantów.

Dziękuję za rozmowę i życzę samych sukcesów w rozwoju sieci.