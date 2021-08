Macedonia Płn.: Kawiarnie i restauracje tylko dla zaszczepionych

Od poniedziałku osoby chcące wejść w Macedonii Północnej do kawiarni i restauracji lub wziąć udział w wydarzeniu publicznym będą musiały okazać zaświadczenie o przyjęciu co najmniej jednej dawki szczepionki lub wyzdrowieniu w ciągu ostatnich 45 dni - oświadczyły tamtejsze władze.

Autor: PAP Data: 16 sierpnia 2021 16:46

W kawiarniach i restauracjach w Macedonii Północnej otwarte mogą być jedynie ogródki na świeżym powietrzu, a liczba klientów ograniczona została do 30. Właściciele lokali zobowiązani są do zatrudniania osób sprawdzających przepustki sanitarne. Za niestosowanie się do ograniczeń przewidziane są kary: 250 euro dla osób łamiących nakaz oraz do 30 tys. euro dla właścicieli lokali.

Protesty w Macedonii Północnej

Przeciw obostrzeniom w niedzielę protestowało w stolicy kraju Skopje około 2 tys. osób. Demonstranci, paląc maseczki ochronne, wzywali rząd do zrezygnowania z restrykcji.