Maciej Żakowski: branża HoReCa prawdopodobnie straci dorobek wielu lat

- W imieniu całego zespołu @easycateringpolska i współpracujących partnerów cateringowych zwracamy się uprzejmie z apelem z powodu obecnej sytuacji kryzysowej wynikającej z panującej pandemii koronawirusa. Apelujemy w imieniu całej branży cateringowej o to, aby nie rezygnować z cateringów oraz dużych eventów tylko w miarę możliwości przesuwać na dalsze terminy, nawet odległe w wakacje lub na jesieni! @tomekwozniakchef #easycatering #catering #cateringi #przesuwajnieusuwaj #gastro #gastronomia #horeca #pandemia #epidemia #koronawirus #coronavirus