Maciek Żakowski na EEC Online: 1/3 restauracji może się nie otworzyć ponownie

– Powrót do normalności, rozgrzanego rynku, który został przerwany przez pandemię, zajmie długo. Być może rok, być może dwa lata. Wiąże się to ze spadkiem zaufania do instytucji restauracji czy spadkiem konkurencji. 1/3 restauracji może nie otworzyć się ponownie – powiedział Maciej Żakowski, współtwórca Restaurant Week Polska i sieci ORZO podczas EEC Online.

Autor: Anna Wrona/horecatrends.pl Data: 19 maja 2020 17:56

13 marca 2020 roku branża gastronomiczna została odcięta od głównego źródła przychodów. Zamknięte zostały lokale dla gości. Jak te ponad dwa miesiące wpłynęły na – bardzo dynamiczny ostatnimi laty – sektor gastronomiczny?

Jak stwierdził podczas EEC Online Maciek Żakowski, właściwe skutki kryzysu będziemy w stanie ocenić dopiero za jakiś czas.

– Dane dopiero spływają. Decyzje o ponownym otworzeniu restauracji po ogłoszeniu przez rząd tej możliwości dopiero zapadają .Ok. 2/3 lokali gastronomicznych nie prowadziło działalności przez ten czas. Ok. 1/3 walczyła w obszarze dostaw czy wynosów. Mieliśmy do czynienia z ogromnym wzrostem rejestracji firm restauracyjnych w platformach sprzedażowych. Część restauracji nie było jednak na to gotowych. Rynek delivery rządzi się własnymi prawami zarówno jeśli chodzi o format dań, jak i strategię cenową – wymieniał Żakowski.

Jak zaznaczył, jednym z problemów branży w tym czasie była niefortunna data.

– Data 13 marca przypadła w czasie bardzo dynamicznego rozwoju inwestycji i reinwestycji dla przedsiębiorstw gastronomicznych. Co oznacza, że dysponowały one niewielką poduszką finansową bądź wręcz jej brakiem. Jest to charakterystyka rynku w okresie bardzo dynamicznego rozwoju i oznaka jego pewnej niedojrzałości – stwierdził Maciej Żakowski.

Zabezpieczenie finansowe to zdaniem współtwórcy Restaurant Week Polska jedna z ważnych lekcji, jakie wyniesiemy z tej sytuacji.

Rząd udzielił szeregu wsparć i uruchomił wiele programów pomocowych.

– Te programy są sensowne. Kwoty są wysokie. Natomiast z punktu widzenia gastronomii, która żyje z dnia na dzień i średnio dysponuje dwutygodniowym zapasem gotówki na działalność operacyjną czy wynagrodzenia, tempo wdrożenia i przelewania tych środków na konta restauracji było niewystarczające i niebezpieczne– skomentował.

– Spodziewamy się, że wiele restauracji się nie otworzy. Jest to zarówno skutek tej sytuacji, ale też przyspieszenie pewnych decyzji, które już wcześniej wisiały w powietrzu, m.in. w związku ze spadkiem rentowności działalności gastronomicznej związanej ze wzrostem kosztów – stwierdził prelegent EEC Online.

Jak pandemia wpłynie na kulturę restauracyjną w Polsce?

– W tym kontekście należałoby określić kilka perspektyw: jednego miesiąca (co wydarzy się w czerwcu), perspektywę trzech, czterech miesięcy (w jaki sposób goście będą wracali do restauracji) i perspektywę długofalową. Jesteśmy wszyscy przekonani, że powrót do normalności, rozgrzanego rynku, który został przerwany przez pandemię, zajmie długo. Być może rok, być może dwa lata. Wiąże się to ze spadkiem zaufania do instytucji restauracji czy spadkiem konkurencji. Być może 1/3 restauracji nie otworzy się ponownie. Szacujemy spadek gości i obrotów na ok. 50 proc. w pierwszym okresie kilku miesięcy. Bardzo duże obostrzenia sanitarne są konieczne, ale wymagają ogromnej reorganizacji pracy – wymienił Żakowski.

Jego zdaniem, będzie to też okazja do tworzenia nowych formatów gastronomicznych (w tym kuchni widmo) i w obszarze delivery. Rewolucja nadciąga.

Jednocześnie wiele zamknięć zostanie przyspieszonych. Wielu przedsiębiorców już wcześniej było wyczerpanych wzrostem kosztów (także czynszy) i rosnącą konkurencją.

– Rynek gastronomiczny zmieni się bardzo. Długo zajmie zanim się obudzimy w takich rzeczywistości, z jaką mieliśmy do czynienia na początku marca – podsumował Maciej Żakowski.

– Trzeba być jednak dobrej myśli. Myśleć zarówno interesem miejsc pracy, gości i interesem małych, rodzinnych przedsiębiorstw, które stanowią dominującą siłę w tym polskim krajobrazie gastronomicznym – dodał.

Maciej Żakowski był prelegentem debaty „Sektor spożywczy – branża strategiczna”, która odbyła się 19 marca 2020 roku w ramach EEC Online.