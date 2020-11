Maciek Żakowski na Internetowym FRSiH: 2/3 restauracji może nie dotrwać do świąt

– Może nie tyle co nie spodziewaliśmy się powtórki z wiosny i rozwoju samego wirusa, ale na pewno spodziewaliśmy się konsultacji rządowych. Minęło 6 miesięcy, żeby porozmawiać na ten temat, a takich konsultacji nie było. To jest niepokojące dla nas restauratorów, że nikt z nami nie rozmawiał o tym, co będzie z naszym sektorem podczas drugiego lockdownu – powiedział Maciej Żakowski, współwłaściciel sieci Orzo, w trakcie debaty #HorecaTrendsTalks: Quo vadis, polska gastronomio? w ramach Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Autor: Jakub Szymanek/horecatrends.pl Data: 17 listopada 2020 09:00

Maciej Żakowski ocenił sytuację rynku gastronomicznego podczas pandemii.

– Sygnały z branży są dramatyczne. Ok. 2/3 restauracji może nie dotrwać do świąt. Wygląda to mało optymistycznie. Tak jak już mówił pan Adam Ringer, nie udało się nam jeszcze odrobić strat wiosennych. Rosną stosy faktur, a spirala zadłużenia się rozkręca. A widmo samej tarczy, pomoc na tym etapie ze strony rządu jest niedoprecyzowana, a nawet jak te kwoty pojawiają się, to są one bardzo małe, niewystarczające nawet na zapłatę za elektryczność. Na pewno nie jest to koniec gastronomii, bo po każdym kryzysie gastronomia wstawała na nogi, tyle że w innym składzie. Także na wiosnę będziemy w innym składzie w branży. A głęboko wierzę, że znajdzie się jakieś rozwiązanie. Może ten lockdown nie potrwa do wiosny i wrócimy do restauracji już w grudniu lub po nowym roku –tłumaczył.

– Warto myśleć o gastronomii w dwóch kategoriach. Pierwsza z nich to żywienie. I tu gastronomia jest części gastronomii żywieniowej czy całego systemu żywienia w gospodarce krajowej. I te restauracje, które są dobrze przygotowane na dostawy i wynosy mają duże szanse przetrwać. Drugi filar gastronomii to obyczajowość, uspołecznienie i inne elementy rodzinne, towarzyskie, firmowe, które są bardzo istotne w działalności restauracji. Ma to dużą rentowność, ale to jest ten filar, który jest teraz zamrożony. W najlepszej sytuacji będą te restauracje, które opierają się na działalności wynosowej, a dużo mniej na działaniach społecznych. Mają mniejsze powierzchnie i koszty – dodał.

Maciej Żakowski podczas debaty zaapelował o jak najszybsze odmrożenie gastronomii w dużym reżimie.

– Na pewno model australijski jak najszybciej zanim ta fala katastrof uruchomi się na dobre. To może być hamulec dla upadku naszej całej branży. Ze środkami finansowymi nigdy dosyć. Natomiast taki postulat, który najchętniej wystosowałbym, to uruchomienie gastronomii jak najszybciej w systemie technologicznym i z rezerwacją gości online. Jest dużo technologii do tego przygotowanej. Na tym etapie mało co nas może uratować. Postulowałbym o odmrożenie z dużym technologicznym rygorem sanitarnym. Taki postulat: jak najszybsze odmrożenie naszej kategorii w dużym reżimie ze wsparciem technologii – postulował.

