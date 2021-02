Magda Gessler i Schronisko Smaków w Bukowinie Tatrzańskiej kończą współpracę

- To już nie jest miejsce Magdy Gessler. 29.01 z winy franczyzobiorcy rozwiązałam umowę ze skutkiem natychmiastowym - informuje restauratorka. Schronisko Smaków potwierdza koniec współpracy: - 1 lutego 2021 Schronisko Smaków Magda Gessler w Bukowinie Tatrzańskiej kończy współpracę z Magdą Gessler. Od poniedziałku zmieniamy się w Restaurację Schronisko Bukowina - to właśnie pod tą nazwą będziecie mogli nas spotkać - informują na Facebooku.

Autor: www.horecatrends.pl/ Facebook Data: 01 lutego 2021 16:51

- Nie zgadzam się z priorytetami ani filozofią prowadzenia tego miejsca przez franczyzobiorcę. I dlatego nie będę odpowiadała za jakość, menu, wygląd oraz wystrój restauracji oraz sklep internetowego. Nie będę odpowiadała także za żadne inne aspekty związane z działalnością tego podmiotu. W związku z tym, od 29.01.2021 r. to miejsce nie ma prawa być już firmowane moim nazwiskiem - informuje Magda Gessler na swoim Facebooku.

Z kolei Schronisko Smaków Magda Gessler w Bukowinie Tatrzańskiej na swoim fanpage'u na Facebooku poinformowało: " Od samego początku bardzo ceniliśmy sobie współpracę i wiemy, że gdyby nie Pani Magda, to moglibyśmy nie być tu, gdzie jesteśmy teraz. Po ponad pięciu latach współpracy postanowiliśmy podjąć decyzję, że należy pójść własną drogą i zacząć budować nową markę, bez udziału Magdy Gessler. Umowę o współpracy wypowiedzieliśmy już w listopadzie 2020 roku z zachowaniem półrocznego okresu wypowiedzenia, który upływał w kwietniu 2021 r. Skąd więc szybsze zakończenie współpracy? Główny wpływ miało na to “oświadczenie” Magdy Gessler na Jej Facebooku. Zdecydowaliśmy się na otwarcie restauracji po ZIELONYM ŚWIETLE od prawników Pani Magdy, którzy brali czynny udział w “debatowaniu” na temat tego czy otwierać, czy nie. Otworzyliśmy restaurację, a tego samego dnia Pani Magda opublikowała oświadczenie, w którym sprzeciwia się otwarciu i zarzeka, że nic o tym nie wiedziała. Jednocześnie jednak Magda Gessler nie zrezygnowała z pobierania opłat franczyzowych. Podczas pierwszego lockdownu płaciliśmy Magdzie Gessler 100% należności, mimo zamkniętej nie ze swojej winy restauracji. Przy drugim lockdownie, czyli od października do stycznia Pani Magda również nie zrezygnowała z wystawiania faktur franczyzowych, ani nie przystała na propozycję ich obniżenia. Warto wspomnieć, że w czasie kryzysu nie zwolniliśmy ani jednego pracownika! W biznesie partner nie może patrzeć tylko na pieniądze, ważne są odpowiednie relacje i zrozumienie - czytamy na Facebooku.

- Poza nazwą w lokalu nic więcej się nie zmieni. Będziemy iść tą samą drogą, którą podążamy od lat, goszcząc naszych Gości, podając im najlepsze jedzenie. Tak jak do tej pory 3-4 razy w roku zmienimy menu i będziemy oferować naszym Gościom to, co najlepsze w danym sezonie – wyjaśnia szef kuchni Hubert Fudalewicz.