Magda Gessler: restauracje w Polsce mogą być zamknięte nawet do grudnia

W relacji na żywo na instagramowym koncie Agaty Młynarskiej, Magda Gessler zapytana o to, kiedy polskie restauracje wrócą na rynek, Gessler przyznała, że nie ma pokrzepiających prognoz.

Autor: PAP Life Data: 14 kwietnia 2020 16:33

Magda Gessler zwróciła uwagę na nieprzestrzeganie zasad izolacji przez Polaków i tłoczenie się przed marketami po zakupy. „Jeżeli będziemy się zachowywać tak idiotycznie jak dzisiaj przed dużymi sklepami, to będzie to trwało do Gwiazdki. Ja jestem pracodawcą, utrzymuję moich pracowników, ale jak tak dalej pójdzie, to nie będzie mnie na to stać” - wyjaśniła. Podkreśliła również, że emisję jej programu zawieszono z troski o restauracje, które przeszły metamorfozę, a których z powodu pandemii klienci nie mogliby odwiedzić. „Wstrzymaliśmy Kuchenne rewolucje aż do jesieni, więc dajcie nam szansę, żeby to się skończyło” - powiedziała.

„Restauracje zostaną na szarym końcu, bo są ważniejsze rzeczy, które muszą funkcjonować. Przykro mi to mówić, ale restauracje są w tym momencie biznesem drugorzędnym i wiele z nich nie ma szans na zaistnienie w ciągu roku”. Właścicielom lokali gastronomicznych poradziła, by przestawili się na robienie posiłków na wynos.

„Choć to ma szansę powodzenia w dużych miastach, bo na wsiach i w małych miasteczkach restauracja to jest miejsce najmniejszej potrzeby rodzinnej” - przyznała.