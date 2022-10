Magda Gessler: To jest czas, kiedy restauracje byle jakie wypadają

- Ceny w restauracjach są wysokie, mimo to restauracje dobre są pełne, są kolejki. To jest czas, kiedy restauracje byle jakie wypadają, a restauracje autentyczne, dobre mają nadmiar ludzi - mówi Magda Gessler, restauratorka, właścicielka ‘’U Fukiera’’ i ‘’Słodki Słony’’ w Warszawie, twórczyni ''Kuchennych Rewolucji''.

Magda Gessler przyznała, że najbardziej lubi ''Kuchenne Rewolucje'', które są dla niej dużym wyzwaniem. W opinii restauratorski im trudniej, tym lepiej, bo to oznacza większa zmianę i większy efekt.

- To jest ogromna satysfakcja móc pomóc komuś, kto ma talent, kto ma pomysł, kto jest kreatywny, kto czuje smaki, kto ma w tym ogromną przyjemność nie tylko zarabiania pieniędzy, ale przede wszystkim jest to jego powód egzystowania - gotowanie, dawanie innym swoich smaków, przekazywanie swojej energii - mówi Magda Gessler.

Uważa, że my Polacy lubimy odkrywać coś, co nie wpływa na nasze poczucie bezpieczeństwa, coś co nie zagraża naszemu ego.

- Gdy miejsce jest duże, piękne i bogate wszystko nam się kurczy, a w momencie, kiedy ktoś ma przekonanie: ja to odkryłem, to jest przy jakimś sklepie z kosmetykami, a obok jest kosz pełen śmieci i z tego się robi Brylancik a nie ‘’ĘA Najlepsze obiady w mieście’’ to naprawdę jest wielkie wyzwanie, tym bardziej, że rodzina jest naprawdę fenomenalna i bardzo spójna - podkreśla Magda Gessler, nawiązując do ‘’rewolucji’’ w chorzowskim bistro.

''Robię wszystkie restauracje, które chciałabym w życiu zrobić’’

Przyznaje, że ‘’Kuchenne Rewolucje’’ to jest ‘’najcudowniejsza rzecz, ponieważ zamiast robić jedną restaurację, robię wszystkie te, które chciałabym w życiu zrobić’’.

- To jest największa pasja, bo to jest i plastyka, i smaki, i kontakt z ludźmi, który jest fantastyczny. Wszystko, co sprawia nam radość jest pyszne. Przy takim założeniu będziemy mieli coraz więcej fantastycznych restauracji po Kuchennych Rewolucjach - zapewnia.

Wskazuje również na ewolucję kobiet w ‘’Kuchennych Rewolucjach’’, która jej zdaniem jest ‘’absolutnie fenomenalna’’.

- Spójrzcie na Lianę z Gaumarjos (Liana Gamtsemlidze z gruzińskiej restauracji Gaumarjos w Warszawie - przyp.red). To jest ikona stylu, to jest ikona wschodu, to ikona prawie jak Klimt tylko, że chodzi po Warszawie, po Polsce - wylicza prowadząca ''Kuchenne Rewolucje'' i jurorka ''MasterChef Polska''.

Ceny w restauracjach są wysokie, mimo to...

Zapytana o to, jak restauracje mają sobie dawać radę teraz w sytuacji znacznego wzrostu kosztu działalności, Magda Gessler wskazuje na lokale pełne gości.

- Ludzie naprawdę mają instynkt i nie dają się oszukiwać, nie wolno ich oszukiwać. Ceny w restauracjach są wysokie, mimo to restauracje dobre są pełne, są kolejki, ludzie nie mają się jak dostać. To jest czas, kiedy restauracje byle jakie wypadają a restauracje autentyczne, dobre mają nadmiar ludzi - mówi Magda Gessler.

Dodaje, że mimo trudnych czasów są ludzie, którzy mają pieniądze i chcą je wydawać. Twierdzi też, że tak wielu dobrych restauracji jak obecnie w naszym kraju ''trudno jest spotkać nawet we Francji''.

- To się teraz dzieje w Polsce to jest naprawdę jedna wielka burza smaków - podsumowuje restauratorka.

Uważa, że kryzys mają szansę przetrwać restauracje najlepsze.

- Ale najlepsze pod każdym względem: ekonomii, atmosfery, jedzenia, muzyki, koloru, ludzi.

Wypowiedzi Magdy Gessler padły podczas konferencji Made For Restaurant ''Hedoniści'', jaka odbyła się 24 października br. w Krakowie.

