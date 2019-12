Makarun wprowadza nową opcję franczyzową – wyspę

Makarun wprowadza do oferty nową opcję franczyzową – wyspę. Lokal zajmujący zaledwie 10 m.kw. da się w zasadzie postawić wszędzie.

Autor: horecatrends.pl Data: 19 grudnia 2019 10:53

W najmniejszej wersji na wyspę potrzeba jedynie 10 m.kw. Da się ją zamontować i zdemontować w dwa dni i to bez pozostawiania śladów (nie ma konieczności naruszania posadzki czy ściany). Ma modułową konstrukcję, można więc ją dostosować do różnych, nawet bardzo nietypowych przestrzeni.

Wyspa jest w dużej mierze samowystarczalna. Nie potrzebuje dostępu do sieci wodociągowej. Ma własną instalację wodną, Moc przyłączeniowa do jej zasilenia to tylko 11 kW. Wentylacja odbywa się przez okap z wysokowydajnym filtrem węglowym bez konieczności wpinania się do systemu wentylacyjnego (choć taka możliwość istnieje).

Makarun jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm gastronomicznych w Polsce. W ciągu siedmiu lat stała się największą franczyzową siecią spaghetterii w kraju. Teraz rozpoczęła ekspansję zagraniczną. Sukces zawdzięcza przede wszystkim temu, że błyskawicznie odczytuje konsumenckie trendy, ale także temu, że jest elastyczna względem franczyzobiorców i umie szybko reagować na ich potrzeby.

- Wyspa jest konceptem, który wpisuje się aktualne zainteresowania inwestorów. To opcja skierowana między innymi do obecnych operatorów, działających w foodcourtach oraz w biurowcach – wyjaśnia Iga Tymczyszyn. – Adresowana jest na przykład do przedsiębiorców, którzy chcieliby bardziej ekonomicznie wykorzystać powierzchnię, jaką dysponują, albo lokalu, albo wzbogacić ofertę kulinarną swojego lokalu.

Pierwsza wyspa Makaruna powstała w czerwcu tego roku w Avia Software Park w Krakowie, druga we stanęła w Galerii VIVO w Pile we wrześniu.