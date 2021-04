Makro Polska: Bezpieczeństwo w restauracji nowym kryterium wyboru

Poczucie bezpieczeństwa będzie nowym kryterium wyboru. Poza kuchnią, która jest kluczowa w kontekście gastronomii, poziomem cenowym, lokalizacją, aranżacją, atmosferą czy renomą danego lokalu, również to będzie decydowało o wyborze - mówi Agata Zgódka, menadżer ds. jakości w Marko Polska.

Autor: Anna Wrona/horecatrends.pl Data: 07 kwietnia 2021 07:43

W ramach #GoGastro rozmawiamy z ekspertami Makro Polska o przygotowaniach do restartu branży gastronomicznej. Rafał Zaręba, szef kuchni Akademii Inspiracji Makro, opowiedział o weryfikacji menu oraz food costu (Makro Polska: Restart gastronomii będzie ponowną weryfikacją menu i kosztów). Katarzyna Wąsowicz, TGM Horeca & Traders Senior Manager o zmianie zachowań konsumenckich (Makro Polska: Goście restauracji będą głodni nowych smaków). W trzeciej rozmowie Agata Zgódka, menadżer ds. jakości Makro Polska, podejmuje temat bezpieczeństwa w nowych warunkach sanitarno-epidemiologicznych.

Horecatrends.pl: Wszyscy zastanawiamy się nie tylko kiedy ruszą lokale gastronomiczne, ale też jak będą funkcjonować w nowej rzeczywistości. Czy goście wrócą? Czy będą mieli dodatkowe obawy?

Agata Zgódka, menadżer ds. jakości w Marko Polska: Główną emocją, która się pojawi, będzie radość. Oczywiście, gdzieś w tyle głowy zakładamy, że pojawi się również obawa, niepewność o zdrowie nasze czy naszych bliskich. Wiele będzie zależało od tego, jak bardzo doświadczyła nas pandemia. Klienci na pewno wrócą, natomiast z odrobinę większymi oczekiwaniami. Będą się spodziewali ze strony restauratorów wzmożonej ostrożności, zapewnienia większej dbałości o komfort psychiczny, poczucia bezpieczeństwa w restauracji. Poczucie bezpieczeństwa będzie nowym kryterium wyboru miejsca, do którego będziemy się udawać. Poza kuchnią, która jest kluczowa w kontekście lokalu gastronomicznego, poziomem cenowym, lokalizacją, aranżacją, atmosferą czy renomą danego lokalu, również to, czy czujemy się w nim bezpiecznie będzie decydowało, czy wybierzemy dany lokal. Warto inwestować w budowanie świadomości personelu i poczucia bezpieczeństwa w naszym lokalu.

Jak przygotować lokale i jak przygotować pracowników?

Na ten moment nie mamy jeszcze zdefiniowanych dokładnych wytycznych i nie wiemy, czego możemy oczekiwać w procedurach dla restauratorów. Możemy założyć, że niewiele się zmieni w stosunku do tego, co się działo w 2020 roku po reotwarciu restauracji. Głównymi obszarami, w których należałoby się przygotować to wyposażenie we wszelkie środki ochrony, środki do mycia i dezynfekcji, zbudowanie właściwych procedur wewnętrznych w restauracji, zasad według których funkcjonujemy, ale także budowa świadomości naszego personelu. Wszyscy nasi pracownicy powinni mieć świadomość, że przestrzeganie obowiązujących zaleceń jest koniecznością i podstawą. Menedżer restauracji ma tutaj ogromną rolę jako osoba, która powinna być wzorem właściwych zachowań dla zespołu, ale też jasno komunikować oczekiwania. Proponuję zadać sobie samemu parę pytań: jak wcześniej odnaleźliśmy się w tej sytuacji, co było naszym słabym punktem, czy zwracano nam uwagę, że coś nie funkcjonuje właściwie, czy nasz zespół był właściwie przygotowany, czy poziom realizacji wymagań był wyrównany, czy ktoś nie potrzebuje dodatkowego przeszkolenia.