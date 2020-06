MAKRO Polska: ponad 8200 posiłków przygotowanych w ramach akcji #posiłekdlalekarza

MAKRO Polska wsparła pracowników polskiej służby zdrowia, dostarczając ciepłe posiłki w ramach akcji #posiłekdlalekarza. Dzięki zaangażowaniu firmy, do lekarzy i personelu medycznego szpitala MSWiA w Warszawie i szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przygotowanych zostało 8200 posiłków.

Sieć hurtowni dołączyła do akcji Posiłek dla lekarza 19 marca br., aktywnie wspierając pracowników służby zdrowia, intensywnie pracujących w trudnej sytuacji epidemiologicznej. W ciągu tygodnia, od poniedziałku do piątku, zespół kucharzy warszawskiej i krakowskiej Akademii Inspiracji MAKRO przygotowywał i dowoził posiłki do szpitala MSWiA w Warszawie i szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W sumie, od momentu dołączenia do akcji, do lekarzy i personelu, zatrudnionych w placówkach medycznych, trafiło ponad 8200 ciepłych dań.

MAKRO Polska wykazuje się wysokim zaangażowaniem oraz odpowiedzialnością, podejmując działania, mające na celu wsparcie polskiej gastronomii oraz zminimalizowanie ryzyka związanego z zagrożeniem epidemiologicznym.

Sieć hurtowni w akcji wsparły firmy: Guillin, Huhtamaki, Kruszwica, Nestlé Proffesional, Kraft Heinz, Drosed, Polski Karp, fundacja Medicover oraz drukarnia Graffiti.