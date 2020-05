Makro wspiera gastronomię. Kluczowe jest to, żeby konsumenci poczuli się bezpiecznie (wideo)

- Wielu naszych klientów obawiało się czy ich goście zechcą, bez strachu, wrócić do ich restauracji. Kluczowym elementem jest to, żeby ludzie poczuli, że miejsca, w których przebywają, są bezpieczne - mówi w rozmowie z serwisem www.horecatrends.pl Elżbieta Krzyżak, dyrektor rynku Małopolska, Makro Cash and Carry Polska S.A.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 28 maja 2020 09:15

Z jakimi przeciwnościami zmaga się HoReCa od czasu rozpoczęcia lock-down?

Przede wszystkim to brak konsumentów. Wszyscy zostaliśmy zamknięci w domach i tych klientów zabrakło w gastronomii.

Drugi element, który wiąże się z tym pierwszym aspektem, to brak płynności finansowej.

Kolejne wyzwanie to zasoby ludzkie. Wiemy, że branża gastronomiczna w dużym wymiarze współpracowała z osobami z zagranicy, a tych obecnie nie ma w naszym kraju, z wiadomych względów.

I kolejny element, który jest ważny, to psychologiczna obawa, która nadal jest w wielu z nas. Nadal boimy się wychodzić do miejsc, w których jest więcej ludzi, w trosce o własne zdrowie.

Jakie są główne obszary wsparcia, którymi zajęło się MAKRO jako dystrybutor od początku pandemii?

Wspieraliśmy naszych klientów od samego początku.

Najpierw przygotowaliśmy "Niezbędnik dla klientów" - to było jedno miejsce, w którym mogli oni przeczytać i dowiedzieć się wszystkiego na temat regulacji prawnych związanych z tarczą antykryzysową, tam były materiały prasowe gotowe do pobrania, do wykorzystania w lokalach czy social mediach.

Mieliśmy też rozwiązanie związane z menu - zaproponowaliśmy gotowe całościowe tygodniowe menu dla restauracji oparte na niskim food coście.

Takich rozwiązań jak istnieć w nowej rzeczywistości zaproponowaliśmy wiele.

Kolejnym obszarem wsparcia, wtedy kiedy biznesy mogły już zacząć funkcjonować w ograniczonym zakresie, wyszliśmy również ze wsparciem finansowym.

Poza tym przygotowaliśmy poradnik dla branży gastronomicznej "Bezpieczne miejsce do jedzenia w czasie COVID-19".

Dlaczego to bepieczeństwo jest tak istotne?

Element strachu, to jest jedna z barier, która zatrzymuje ludzi i powoduje, że brakuje ich w restauracjach.

Wielu naszych klientów obawiało się czy ich goście zechcą bez strachu wrócić do starych zachowań i do nich przyjść, dotyczy to zwłaszcza osób starszych. Kluczowym elementem jest to, żeby ludzie poczuli, że miejsca, w których przebywają, są bezpieczne.

Dzisiaj te rygory są bardzo ważne. Aspekt bezpieczeństwa był na tyle ważny, że wspólnie z ekspertami, fachowcami z branży i instytucji przygotowaliśmy poradnik. To zbiór różnych informacji, porad , sugestii, dla menedżerów, szefów kuchni, restauratorów, które mówią jak na nowo otworzyć biznes gastronomiczny i jak przy tym zadbać o bezpieczeństwo dla pracowników i klientów.

Jakie prognozy na najbliższą przyszłość? Gdzie upatruje Pani główne zagrożenia?

Bardzo trudno jest mówić jak będzie wyglądać rzeczywistość za pół roku czy rok. Wszyscy mamy nadzieję, że będzie jak kiedyś. Jednak prawda jest taka, że zmieniło sie całkiem sporo.

Przykładowo, klienci, którzy prowadzą biznesy gastronomiczne w Krakowie, obawiają się braku gości, m.in. ze względu na brak ruchu międzynarodowego.

Podobnie w Warszawie - zawsze było trudno o wolne miejsca noclegowe, dzisiaj biznes przeniósł sie do home-office. Wpłynęło to bardzo szybko i bardzo mocno na małą i dużą gastronomię, kawiarnie czy kantyny zlokalizowane w okolicy biurowców.

Pytań jest bardzo dużo, jednak wierzymy, że jeśli uda się nam pokonać w sobie strach, branża gastronomiczna będzie miała szansę wrócić do dawnej formy.