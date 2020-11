Malka Kafka: opieram biznes na mocnych wskaźnikach ekonomicznych

- Kryzys covidowy spowodował przeformułowanie wielu rzeczy i zjawisk, do których się przyzwyczailiśmy. Powstają zupełnie nowe rzeczy, gastronomia przestaje być tylko gastronomią, teraz jest brandem, który zaprasza się do domu. To jest coś, za co jestem wdzięczna kryzysowi, że wybił nas z ciepłego komfortu, z takiego zgniłego ciepła - mówiła Malka Kafka, właścicielka, TelAviv Urban Food, podczas panelu "Innowacje w czasach koronawirusa. Co z nadziejami start-upów?" w ramach Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Autor: Magdalena Brzózka; www.horecatrends.pl Data: 12 listopada 2020 08:44

Malka Kafka, właścicielka, TelAviv Urban Food opowiedziała o swojej historii związanej z gastronomią i startupami.

- 10 lat temu otwierałam Tel Aviv Urban Food, dziś wiem, że to nie był start-up. Wtedy byłam restauratorką dziś jestem business person a to jest zupełnie inne myślenie o biznesie i gastronomii. Te 10 lat przygotowywało mnie do tego, żeby w ogóle nauczyć się czym jest gastronomia. Dzisiaj widzę jak ważna jest wiedza dot. tego czego dotyczy dany startup. Mogę powiedzieć, że dopiero od trzech lat mam strat-up, wcześniej byłam restauratorką. Na początku bawiłam się w gastronomię i restaurację, polegałam na własnej intuicji a nie twardych danych finansowych i mocnych wskaźnikach ekonomicznych – jak to się dzieje obecnie. Dzisiaj dzień zaczynam od Excella, od sprawdzenia wyników finansowych w poszczególnych lokalach, jak jest realizowany budżet, czy jest odpowiednia marża czy mamy cash flow, jak długo będziemy w stanie przetrwać kryzys. Takie są moje doświadczenia – wyliczała Malka Kafka.

Następnie zwróciła uwagę jak ważne w tworzeniu własnego biznesu, startupu jest zbudowanie modelu – który jest jasny, zwinny, prosty do powielenia. – Niezwykle istotne jest również przygotowanie rzetelnej strategii. Na początku drogi, moim zdaniem, trzeba również zadecydować czy chce się bawić i fajnie spędzać czas robiąc jedzenie czy chce się fajnie bawić ale równocześnie zarabiać poważne pieniądze – mówiła podczas sesji.

Malka Kafka przyznała, że ona na początku swojej biznesowej drogi miała mnóstwo emocji do swoich produktów i działań. - Ciągle próbowałam, eksperymentowałam. Nazywam to syndromem założycielki. W pewnym momencie trzeba powiedzieć sobie wyraźne stop i zastosować zasadę celów odrzuconych. Kiedy jest strategia na początku stworzona, podąża się za nią i ją realizuje - wtedy biznes prowadzi się dużo spokojniej i dużo łatwiej. Moim zdaniem w pewnym momencie warto zatrudnić kogoś z zewnątrz - najlepiej takie osoby, które nas wesprą w odrzucaniu nowych pomysłów - mówiła Malka Kafka.

Jej zdaniem zatrudnienie bardzo konkretnych kompetencji jest niezwykle istotne.

- Ludzie powinni zajmować się tym, co potrafią robić najlepiej, bo kompetencje można kupić. Moim zdaniem do logistyki czy dystrybucji warto zatrudnić kogoś, kto po prostu się na tym zna. To nauka, którą wyciągnęłam po latach straconego czasu i pieniędzy - przyznała.

Malka Kafka z Tel Aviv Urban Food na koniec przyznała, że kryzys covidowy spowodował przeformułowanie wielu rzeczy i zjawisk, do których się przyzwyczailiśmy. - I teraz trzeba będzie to wszystko sformułować na nowo. Powstają zupełnie nowe rzeczy, gastronomia przestaje być tylko gastronomią, teraz jest brandem, który zaprasza się do domu. Zaczynamy myśleć w kreatywny sposób. To jest coś, za co jestem wdzięczna kryzysowi, że wybił nas z ciepłego komfortu, z takiego zgniłego ciepła - dodała.