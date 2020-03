Malka Kafka, Tel Aviv: budujemy model biznesowy naszej firmy na nowo (wideo)

- Prowadzenie biznesu restauracyjnego w czasach pandemii to ogromne wyzwanie. I obecną sytuację postrzegam właśnie w kategorii dużych wyzwań a nie problemów. To nie jest łatwe, jednak mimo wszystko uważam, że to doskonały moment i okazja, żeby zacząć myśleć o przeformułowaniu swojego dotychczasowego modelu biznesowego. Tego, który spowodował, że w momencie kryzysu nasz biznes zaczął się chwiać. Zwłaszcza, że przecież obecny kryzys trwa zaledwie od tygodnia a zachwiania już są ogromne - mówi serwisowi www.horecatrends.pl Malka Kafka, właścicielka i założycielka sieci wegańskich restauracji Tel Aviv Urban Food.

Autor: Magda Brzózka; www.horecatrends.pl Data: 24 marca 2020 08:02

Jak prowadzić biznes gastronomiczny w czasach „zarazy”? Nie ma chyba gałęzi gospodarki odpornej na skutki koronawirusa, jednak dzisiaj chciałabym skupić się na tym sektorze. Domyślam się, że to ogromne wyzwanie. Jakie to ma skutki biznesowe i ekonomiczne – w kontekście zatrudnienia, kosztów stałych - w Waszym biznesue?

W Tel Aviv Urban Food mierzymy się przede wszystkim z takimi wyzwaniami jak koszty zatrudnienia i inne koszty stałe. Będziemy robili wszystko aby utrzymać jakąkolwiek sprzedaż, pracujemy nad przeformułowaniem sposobu naszego działania i bedziemy się starali utrzymać zespół.

Co nas czeka jako branżę? Na pewno wiele firm upadnie. Część z nich zrezygnuje ze swojej działalności a inni na tej sytuacji zbudują swoją siłę. To, co dzieje się w tej chwili na świecie, na rynku, może zachęcić do przeformułowania modelu biznesowego. My dokładnie w tym momencie to robimy. To jest doskonała okazja, żeby zbudować model biznesowy na nowo. Obecna sytuacja sama odcina rzeczy, które były dysfunkcjonalne w naszych firmach, dlatego to dobry moment, żeby je odciąć i zacząć na nowo.

W jakim stopniu opcja dowozu jedzenia do klienta rekompensuje Wasze straty poniesione w związku z ogarniczeniem podstawowej działalności?

W minimalnym. Dowóz posiłków uruchomiliśmy głównie po to, by utrzymać naszą załogę. Jednak zmieniamy cały model biznesowy i sposób myślenia o tym biznesie. Zobaczyliśmy, że jeśli zorganizuje się delivery w odpowiedni sposób, to może to być dodatkowym i dobrym źródłem przychodu dla firmy. Wcześniej rozmawialiśmy o dark kitchens i innych możliwościach dywersyfikacji biznesu. Sytuacja zmusiła nas do tego, żeby przejść do działania. Tworzymy nową odnogę w naszym modelu biznesowym - dot. dowozów i kuchni wirtualnej. Rozpoczęliśmy produkcję garmażerki wegańskiej i tworzymy nowy brand. Ta trudna sytuacja zmusza nas do kreatywności i innowacyjności.

My przestajemy być firmą, która prowadzi restaurację, zaczynamy być firmą, która produkuje żywność.

Na jakie działania rządowe liczycie?

Przede wszystkim liczymy na taką pomoc, dzięki której będziemy w stanie zapłacić pracownikom, żeby mogli żyć i wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych. Liczymy również na to, że składki ZUS i podatki zostaną umorzone bo nasze straty są olbrzymie. Poza tym ja również bardzo liczę na pomoc UE i wsparcie dla MŚP.