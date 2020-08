Malka Kafka, Tel Aviv Urban Food: Kryzysy wzmacniają (wideo)

O gastronomii po odmrożeniu, o konsumentach ale i o kryzysach - serwis www.horecatrends.pl rozmawia z Malką Kafką, właścicielką i założycielką sieci wegańskich restauracji Tel Aviv Urban Food.

Autor: MB; www.horecatrends.pl Data: 20 sierpnia 2020 09:16

Co pandemia zmieniła w gastronomii i zachowaniach konsumenckich?

Przede wszystkim zmieniła się w konsumentach gotowość do wydawania pieniędzy. W wielu przypadkach zmniejszyły się budżety domowe więc naturalnie spadła chęć ale i możliwość wydawania środków na coś, co nie jest pierwszą, podstawową potrzebą. Do tego, ze wzgledu na niepewną przyszłość, osoby których dochody się nie zmiejszyły, teraz chętniej oszczędzaja.

Na szczęście spadek wydatków konsumentów na gastronomię nie jest aż taki duży. W sieci Tel Aviv Urban Food odnotowaliśmy ok. 10-15 proc. spadek jeśli chodzi o obroty w miesiącach letnich - w porównaniu do ananlogicznego okresu poprzedniego roku. Co ciekawe, w restauracjach, które są zlokoalizowane w śródmieściu notujemy większy spadek obrotów, z kolei na obrzeżach miast w ogóle tego spadku nie odczuwamy.

Dosyć istotną zmianą, jeśli chodzi o zachowania konsumenckie, jaką odnotowali chyba wszyscy w branży gastronomicznej, jest duże zwiększenie zamówień przez kanał delivery. To ciekawa tendencja, która przed COVID-em wykazywała duży wzrost, ale nie była zbyt popularna w Polsce. W dużych miastach w Europie i poza nią to ogromny rynek. Ta zmiana na pewno zostanie z nami na dłużej. Jest to trend, któremu warto się przyglądać. Jestem pewna, że warto położyć duży nacisk na rozwój tego kanału dystrybucji.

Gdybyśmy mieli mówić o pozytywnych aspektach, tej nietypowej sytuacji związanej z koronawirusem i jej wpływie na sektor gastronomiczny, to co byś wskazała? W końcu mówi się, że kryzysy wzmacniają...

Tak, kryzysy wzmacniają. Jest nawet takie zjawisko, które nazywa się antykruchością - to wzrastanie na kryzysie. I mam wrażenie, że firma którą zarządzam Food Quantum, która jest operatorem sieci Tel Aviv Urban Food, rzeczywiście wzrosła na tym kryzysie bardzo mocno.

Kryzys powoduje załamanie pewnych zachowań, które są automatyczne. Powoduje, że jesteśmy wytrąceni ze strefy ciepłego komfortu. Kryzys sprawia, że jeśli czegoś radykalnie się nie zmieni, to firma po prostu może przestać istnieć. To wytrącenie ze strefy bezpieczeństwa spowodowało, że my - jako Tel Aviv - zaczęliśmy uruchamiać działania, na które wcześniej nie było czasu lub energii.

Aspektem pozytywnym dla całego sektora jest to, że powstało środowisko nowych restauratorów, które chętnie podczas kryzysu dzieliła się swoimi doświadczeniami, wiedzą.

Poza tym Koronawirus wreszcie zmusił nas wszystkich do pracy na Excelu, mam nadzieję, że to zostanie z nami na dłużej.