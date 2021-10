Malka Kafka w HoReCaTrendsTalks na Forum Rynku Spożywczego i Handlu

Malka Kafka, założycielka TelAviv Urban Food, weźmie udział w HoReCaTrendsTalks podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Zapraszamy już 9 listopada!

Malka Kafka na FRSiH

Malka Kafka to startuperka, właścicielka i pomysłodawczyni sieci roślinnych restauracji Tel Aviv Urban Food. Partnerka w firmie Food Quantum, specjalizującej się w tworzeniu marek żywności wegańskiej i budowaniu franczyzowych modeli gastronomicznych (Tel Aviv by Malka, Umamitu Vegan Ramen, Papuvege). Laureatka prestiżowej nagrody „Restaurateur of the year” wg Warsaw Insider. Ekspertka w zakresie planowania strategicznego, analizy trendów i marketingu w gastronomii. Fascynuje się społecznym kontekstem jedzenia. Zwraca uwagę na odpowiedzialność biznesu – jak prowadzić biznes zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki.

Malka przez wiele lat pracowała w projektach doradczych i szkoleniowych jako trenerka i jako menedżerka. Obecnie zaangażowana w kreowanie startupu związanego z produkcją żywności roślinnej. Jest zaangażowana w działania na rzecz równego dostępu ludzi do zasobów, jakimi są praca, zdrowie, żywność. Była gospodynią programu kulinarnego w Kuchnia + (Canal+). Jest autorką książki God Food. Boska Kuchnia, a także felietonistką, wielokrotnie zapraszaną jako ekspertka kulinarna do programów TV.

HoReCaTrendsTalks: Zwinne gastrobiznesy

Podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu Malka Kafka opowie nam, jak działać w kryzysie oraz jak zmienił się biznes restauracyjny w wyniku pandemii.

Oprócz Malki Kafki podczas HoReCaTrendsTalks o rynku gastronomicznym opowiedzą także:

· Krzysztof Cybruch, inicjator Targu Śniadaniowego

· Marek Cynowski, CEO, Rebel Tang

· Krzysztof Kaliciński, konsultant, trener biznesu, coach, wykładowca, Akademia Leona Koźmińskiego

· Grzegorz Kłos, prezes zarządu, EdRed

· Łukasz Mrowiński, CEO, Etno Cafe

· Norbert Redkie, CEO & non-executive Head Chef, Grupa Warszawa

· Ewa Rzeszowska, Project Manager, European Institute of Innovation & Technology (EIT) Food

· Jurek Sobieniak, szef kuchni, technolog, restaurator i pasjonat kuchni

· Robert Sowa, restaurator

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2021 odbędzie się w dniach 8-9 listopada, w hotelu Sheraton w Warszawie. To 2 dni paneli, spotkań i dyskusji, 16 inspirujących sesji tematycznych i ponad 100 wyjątkowych prelegentów. ZOBACZ AGENDĘ!